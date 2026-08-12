Se revela una semana laboral de 90 horas en empresas de IA

Según informó la BBC, los empleados de las principales empresas de inteligencia artificial del mundo, entre ellas OpenAI, Anthropic, Meta y Google, se ven obligados a trabajar con horarios que superan ampliamente la norma de 40 horas, llegando hasta 90 horas semanales. Esta situación muestra la enorme carga que la feroz competencia del sector tecnológico y la presión por lanzar productos rápidamente imponen a los empleados. Sobre este tema, Ixbt.com informa que.

Según el medio, los empleados de OpenAI y Anthropic han trabajado hasta 90 horas semanales durante los sprints previos al lanzamiento de productos. Los empleados de OpenAI también señalaron que, en circunstancias normales, trabajan al menos 70 horas a la semana. En Meta y Google, los turnos nocturnos, el trabajo durante los fines de semana y las guardias permanentes para entrenar modelos de IA se habrían convertido en algo habitual.

La contradicción entre las promesas corporativas y la realidad

Sin embargo, las cifras citadas se basan en testimonios verbales de empleados y no han sido confirmadas como los horarios laborales oficiales de las empresas. OpenAI y Anthropic no respondieron a las preguntas de la BBC, mientras que Meta y Google se negaron a comentar las condiciones laborales de sus empleados. Un antiguo empleado técnico de OpenAI también confirmó el trabajo durante los fines de semana, las reuniones de crisis periódicas y un entorno de gran presión.

Lo sorprendente es que esta situación contradice las iniciativas públicas de OpenAI. Anteriormente, la empresa había recomendado a los empleadores probar una semana laboral de 4 días y 32 horas sin reducir los salarios. Esto demuestra que existe una gran brecha entre las declaraciones oficiales de los gigantes tecnológicos y su cultura interna real.

¿Qué revela el estudio de la Universidad de California?

Un estudio de ocho meses realizado por la Universidad de California en los ámbitos de los recursos humanos y la tecnología reveló el mecanismo de este fenómeno. Tras observar a 200 empleados de una gran empresa tecnológica, los investigadores estadounidenses descubrieron que las herramientas de IA generativa les permitían realizar algunas tareas más rápido, pero que dedicaban el tiempo liberado no al descanso, sino a asumir responsabilidades aún más amplias.

Según los resultados del estudio, los empleados suelen verse obligados a trasladar el trabajo a su tiempo personal, distraerse con frecuencia entre tareas y supervisar los resultados generados por la IA. Aunque esta observación científica no confirma directamente las cifras de 90 horas presentadas por la BBC, demuestra claramente que, en lugar de ahorrar tiempo mediante la automatización, las tecnologías pueden aumentar aún más el volumen de tareas que recaen sobre las personas.