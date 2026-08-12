Mitre presenta el nuevo balón Ultimax Pro para el Community Shield 2026

La reconocida empresa de equipamiento deportivo Mitre presentó oficialmente el balón de partido oficial Ultimax Pro, creado especialmente para el Community Shield 2026. El campeón de la FA Cup, Manchester City, se enfrentará al campeón de la Premier League, Arsenal, en este tradicional duelo de pretemporada. Goal.com informa .

Según ixbt.com, el partido está programado para el domingo 16 de agosto de este año. El escenario del encuentro también es llamativo: debido a la ocupación del estadio de Wembley, el Community Shield se disputará por primera vez en 20 años fuera de Inglaterra, en el Principality Stadium de Cardiff.

El nuevo diseño del balón y su significado simbólico

Como socio oficial de la Asociación Inglesa de Fútbol para los balones, Mitre quiso reflejar la unión de los aficionados y la emoción previa a la nueva temporada. El diseño incorpora gráficos de ondas sonoras, que representan la voz colectiva y el ambiente de los seguidores, junto con colores brillantes.

Los gráficos fluidos que se extienden desde cada panel representan la energía colectiva de miles de aficionados. La combinación de colores crea nuevas tonalidades, mientras que los sofisticados detalles plateados de los motivos Delta recuerdan directamente al trofeo del Community Shield.

Características tecnológicas y opinión de los especialistas

Alex Roberts, responsable de la marca Mitre, afirmó que el Community Shield siempre ha sido un acontecimiento único e irrepetible del calendario futbolístico. Según explicó, la empresa quería ofrecer un balón de partido de alta gama, a la altura de este momento que anuncia el regreso del fútbol.

El Ultimax Pro destaca no solo por su apariencia, sino también por sus avanzadas tecnologías. Gracias a sus curvas cóncavas Hyperflow, el balón ofrece estabilidad en el vuelo y reduce la resistencia del aire. Además, su capa intermedia Hyperfoam proporciona a los jugadores mayor sensibilidad y comodidad al controlar el balón.

Sarah Kendall, directora de colaboraciones de la Asociación Inglesa de Fútbol, también elogió el trabajo del equipo de Mitre y señaló que el nuevo balón realzará el atractivo del partido de Cardiff, uno de los primeros grandes acontecimientos de la temporada.