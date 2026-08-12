¿Cuánto se gastó en servicios de belleza en Kazajistán?

·20·Mundo
¿Cuánto se gastó en servicios de belleza en Kazajistán?

En Kazajistán En 2025, el volumen de servicios del sector de la belleza alcanzó los 127.300 millones de tenges. Así lo informó el servicio de prensa de la Oficina Nacional de Estadística del país.

Los servicios de peluquería representaron la mayor proporción. El año pasado, su volumen ascendió a 67.500 millones de tenges, un 5,3 % más que en 2024.

El volumen de los servicios de cosmetología, incluidos la manicura y la pedicura, alcanzó los 7.500 millones de tenges.

Asimismo, el volumen de otros servicios de los salones de belleza, incluidos los relacionados con el cuidado del cabello, llegó a 52.300 millones de tenges.

Según los datos de la Oficina Nacional de Estadística, el sector de los servicios de belleza se está desarrollando no solo en las ciudades, sino también en las zonas rurales.

En particular, en 2025 el volumen de los servicios de peluquería en las zonas rurales aumentó un 4,2 % respecto a 2024, hasta alcanzar los 34.300 millones de tenges.

Además, en las zonas rurales, el volumen de otros servicios de los salones de belleza fue de 1.900 millones de tenges, mientras que los servicios de cosmetología alcanzaron los 814,9 millones de tenges.

KazajistánOficina Nacional de Estadística
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Los datos de 15 millones de ciudadanos kazajos habrían sido puestos a la venta en la dark webLos datos de 15 millones de ciudadanos kazajos habrían sido puestos a la venta en la dark webHoy, 13:37Una mujer en Kazajistán intentó vender a su hijo antes de que nacieraUna mujer en Kazajistán intentó vender a su hijo antes de que nacieraHoy, 12:53Dos niños quedaron atrapados en una casa en llamasDos niños quedaron atrapados en una casa en llamasHoy, 12:41Prohibido usar gafas inteligentes en los tribunalesProhibido usar gafas inteligentes en los tribunalesHoy, 12:26La eterna rivalidad entre Guardiola y Mourinho: los secretos detrás de escena de la serie de NetflixLa eterna rivalidad entre Guardiola y Mourinho: los secretos detrás de escena de la serie de NetflixHoy, 12:15Un enorme caimán atacó a una mujer que nadaba en el aguaUn enorme caimán atacó a una mujer que nadaba en el aguaHoy, 12:11
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones