¿Cuánto se gastó en servicios de belleza en Kazajistán?

En Kazajistán En 2025, el volumen de servicios del sector de la belleza alcanzó los 127.300 millones de tenges. Así lo informó el servicio de prensa de la Oficina Nacional de Estadística del país.

Los servicios de peluquería representaron la mayor proporción. El año pasado, su volumen ascendió a 67.500 millones de tenges, un 5,3 % más que en 2024.

El volumen de los servicios de cosmetología, incluidos la manicura y la pedicura, alcanzó los 7.500 millones de tenges.

Asimismo, el volumen de otros servicios de los salones de belleza, incluidos los relacionados con el cuidado del cabello, llegó a 52.300 millones de tenges.

Según los datos de la Oficina Nacional de Estadística, el sector de los servicios de belleza se está desarrollando no solo en las ciudades, sino también en las zonas rurales.

En particular, en 2025 el volumen de los servicios de peluquería en las zonas rurales aumentó un 4,2 % respecto a 2024, hasta alcanzar los 34.300 millones de tenges.

Además, en las zonas rurales, el volumen de otros servicios de los salones de belleza fue de 1.900 millones de tenges, mientras que los servicios de cosmetología alcanzaron los 814,9 millones de tenges.