El Chelsea de Londres anunció oficialmente el fichaje del defensa del Rayo Vallecano Pep Chavarría, manteniendo así su actividad en el mercado de fichajes. Según Goal.com, el traspaso del español de 28 años costó a los Blues alrededor de 16,3 millones de libras esterlinas. Se trata del séptimo fichaje del club en el actual mercado de verano. Goal.com informa de que

Este fichaje supone un paso importante para el entrenador, que busca reforzar la defensa. Pep Chavarría llega como sustituto directo de Marc Cucurella, quien se marchó al Real Madrid. La pasada temporada, el experimentado futbolista cuajó grandes actuaciones con el Rayo Vallecano en La Liga, contribuyendo enormemente a que el equipo alcanzara la final de la UEFA Conference League y terminara octavo en el campeonato.

Un nuevo reto y un salto de nivel

Para un futbolista que ascendió rápidamente desde las categorías inferiores del fútbol español hasta la élite, su etapa en Londres representa una enorme oportunidad. En una entrevista concedida al sitio web oficial del club, Pep Chavarría no ocultó su ilusión y alegría:

«Tengo muchas ganas de empezar. Era mi sueño, porque Chelsea es uno de los clubes más grandes del mundo. Es una gran oportunidad, pero estoy preparado y trabajaré duro para ayudar al equipo a lograr el éxito», declaró el defensa.

Los aficionados y los especialistas destacan que la resistencia y la condición física del nuevo jugador serán muy útiles para el equipo. La temporada pasada disputó 44 partidos en todas las competiciones y mostró una gran regularidad al más alto nivel.

Los cambios en la política de fichajes del Chelsea

Este fichaje demuestra que la directiva del club londinense está modificando su política de fichajes. Si antes el equipo se centraba principalmente en adquirir jóvenes talentos con gran potencial a largo plazo, últimamente parece dar prioridad a la incorporación de futbolistas experimentados.

La llegada de jugadores veteranos como Danny Welbeck y Jordan Henderson también lo confirma. Se espera que Pep Chavarría compita intensamente con Jorrel Hato por un puesto en el once inicial en la banda izquierda.

El cuerpo técnico valora especialmente la polivalencia del defensa español. Puede rendir con la misma eficacia en una línea defensiva clásica de cuatro jugadores y como carrilero ofensivo. Esto ofrece al equipo opciones tácticas adicionales.