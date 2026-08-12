Rio Ferdinand insta a Manchester United a fichar a Myles Lewis-Skelly

El joven talento de la selección inglesa y del Arsenal, Myles Lewis-Skelly, sigue en el centro de la atención durante el mercado de fichajes de verano. Según informó Metro, el club londinense ha ofrecido a su canterano de 19 años a otros equipos ingleses rivales. Mientras esta situación genera un intenso debate en el mundo del fútbol, Manchester United y Chelsea muestran un gran interés por el jugador. Goal.com informa .

El ex capitán del Manchester United, Rio Ferdinand, afirmó en su canal de YouTube que los Red Devils deben actuar de inmediato y cerrar este fichaje. En su opinión, la directiva del club debe abrir la cartera sin demora y no escatimar los entre 60 y 70 millones de libras esterlinas que se piden por este talentoso futbolista.

La exitosa temporada de Myles Lewis-Skelly

El futbolista de 19 años tuvo algunas dificultades al comienzo de la temporada 2025/26 y le costó hacerse un hueco en el primer equipo. Sin embargo, bajo las órdenes de Mikel Arteta, logró destacar en los momentos decisivos, durante los últimos partidos de la temporada. Myles se ganó la confianza del entrenador y consiguió hacerse con un puesto en el once inicial.

El joven talento desempeñó un papel importante en el título del Arsenal en la Premier League inglesa y en su camino hasta la final de la Liga de Campeones. A pesar de haber brillado con el conjunto londinense, se dice que el club no se opone a vender al joven jugador para llevar a cabo otros fichajes. En particular, el hecho de que los Gunners hayan incorporado al centrocampista del Newcastle Bruno Guimarães por 75 millones de libras habría acelerado estas gestiones.

El análisis táctico de Rio Ferdinand

Según Rio Ferdinand, Lewis-Skelly puede ser útil para cualquier equipo, ya que puede jugar no solo en el centro del campo, sino también como lateral. En el Manchester United, Luke Shaw disputó muchos partidos la temporada pasada sin sufrir lesiones, pero el equipo sigue careciendo de un recambio natural de garantías para el lateral izquierdo.

Ferdinand sostiene que, si el jugador está disponible por ese precio, el Manchester United debe actuar sin dudarlo. «Si ahora estuviera en el Manchester United, pulsaría inmediatamente el botón verde y lo ficharía», declaró el ex defensa. La decisión que tomen las directivas del Chelsea y del Manchester United sobre este traspaso está siendo seguida de cerca por el mundo del fútbol.