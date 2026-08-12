Starlink se lanza en 167 países y aumenta el número de usuarios

Se están produciendo cambios importantes en el ámbito de las tecnologías espaciales y el internet por satélite. Según ixbt.com, la red global Starlink, propiedad de SpaceX, opera actualmente con éxito en 167 países y sus servicios son utilizados por millones de personas. Estas cifras demuestran no solo las capacidades técnicas del sistema, sino también su capacidad para satisfacer la enorme demanda mundial de internet de alta velocidad. Ixbt.com informa .

Según los datos proporcionados por el director de la empresa, Elon Musk, la red Starlink cuenta actualmente con 22 millones de abonados móviles y 13 millones de usuarios de internet de alta velocidad. Los expertos consideran que estas cifras reflejan la continua expansión de la cobertura de la red. Se espera que este crecimiento sostenido desempeñe un papel importante en la reducción de la brecha digital en el futuro.

Planes de expansión de la constelación orbital

Actualmente, cerca de 11 000 satélites Starlink se encuentran en órbita terrestre. Esta cifra duplica el número total de satélites de todos los demás operadores juntos. Elon Musk ha señalado que la empresa no pretende conformarse con este resultado. En el futuro, el lanzamiento de Starlink V3 y de dispositivos de generaciones posteriores podría elevar el tamaño de la constelación orbital hasta 100 000 satélites.

Los trabajos de expansión no se limitan a aumentar el número de dispositivos. La empresa se ha fijado el objetivo de multiplicar por diez su base de usuarios actual. Según las previsiones de Musk, el sistema Starlink incrementará considerablemente no solo el número de abonados, sino también el volumen de datos transmitidos.

Participación en el tráfico mundial de internet

Uno de los planes más ambiciosos para el futuro de la red es gestionar el tráfico mundial de internet. Según la fuente, Elon Musk estima que en el futuro Starlink podría llegar a transmitir más del 90 % de todo el tráfico de internet del mundo. Esta cifra muestra claramente la magnitud de los objetivos geopolíticos y tecnológicos que la empresa se ha marcado.

Para alcanzar cifras tan ambiciosas será necesario seguir mejorando la infraestructura técnica. Los esfuerzos por proporcionar una red de alta velocidad en cualquier punto del planeta podrían cambiar radicalmente el equilibrio actual del mercado mundial de las telecomunicaciones. Starlink consolida su posición como el primer sistema verdaderamente global de internet de alta velocidad de la historia.