Ahora también se registrarán gatos y perros: Kazajistán empieza a emitir pasaportes digitales para gatos

En Kazajistán, han comenzado a emitirse pasaportes digitales para gatos domésticos. En ellos se registran el nombre, la raza, el color, la fecha de nacimiento, los datos del propietario, las vacunas, el microchip y la esterilización del gato.

Será más fácil encontrar a un gato perdido

Este documento digital resulta útil no solo durante los viajes, sino también cuando la mascota se pierde. El microchip y los datos del sistema permiten identificar al gato y encontrar a su dueño.

En Uzbekistán, también hay nuevas normas

Lo más interesante es que, desde el 7 de agosto, en Uzbekistán, entró en vigor el registro obligatorio de animales domésticos y de granja.

A partir de ahora, se registrarán gatos, perros, ganado bovino, pequeños rumiantes y otros animales.

Así, su gato podrá tener no solo un nombre y un comedero, sino también un documento digital oficial.

¿Crees que las mascotas necesitan un «pasaporte» de este tipo?