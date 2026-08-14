Neymar criticó a los aficionados del Santos: «Si están de mal humor, quédense en casa»

En el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, uno de los prestigiosos torneos de clubes de Sudamérica, el Santos derrotó con dificultad por 2-1 en casa al Macará ecuatoriano. Según Goal.com, Neymar, principal artífice de la victoria, recibió las protestas de sus propios aficionados durante el encuentro y reaccionó duramente a su actitud negativa después del partido. Goal.com informa .

El partido disputado en el estadio Vila Belmiro comenzó muy mal para el equipo local. Apenas en el cuarto minuto, Franco Posse adelantó al conjunto visitante, sembrando la confusión en las gradas y sobre el terreno de juego. Después, el Santos intensificó sus ataques para cambiar el rumbo del encuentro y restableció el equilibrio antes del descanso.

Las asistencias de Neymar y la tensión en las gradas

Antes del descanso, Gabriel Barbosa convirtió en gol un pase de Neymar para empatar el partido. En la segunda mitad, la estrella brasileña volvió a demostrar su talento. En el minuto 75, Willian Arão culminó con éxito un córner servido por Neymar y marcó el gol de la victoria para su equipo.

Aunque Neymar dio dos asistencias y contribuyó enormemente a la remontada de su equipo, algunos aficionados de las gradas lo recibieron con silbidos después de uno de sus pases imprecisos. Esta reacción enfureció al futbolista, que no ocultó su descontento en la entrevista posterior al partido.

El mensaje del futbolista a los aficionados

En una entrevista concedida a ESPN, Neymar reconoció abiertamente que le dolió la reacción negativa de los aficionados cuando el equipo iba perdiendo: «Sé que los aficionados llevan muchos años sufriendo, pero si siempre vienen al estadio con una actitud negativa y solo piensan en cosas malas, es mejor que se queden en casa. En ese momento todavía quedaban 60 minutos de juego; apóyennos en lugar de criticarnos», afirmó el delantero.

El futbolista también añadió que es fácil apoyar al equipo únicamente cuando gana, pero que hay que respaldarlo en los momentos difíciles. Gracias a su actuación en este encuentro, Neymar elevó sus registros personales en sus últimos 24 partidos a 13 goles y 8 asistencias.

Con esta victoria, el Santos obtuvo una ventaja importante antes del partido de vuelta en Ecuador. Sin embargo, el próximo encuentro, que se disputará la semana que viene en la ciudad de Ambato, situada a gran altitud, exigirá un gran esfuerzo físico al equipo. Los dirigidos por Cuca deberán conseguir un resultado positivo como visitantes para avanzar a los cuartos de final.