El Inter trabaja en el fichaje de Curtis Jones

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El Inter trabaja en el fichaje de Curtis Jones

El vigente campeón de Italia, el Inter, ha intensificado sus esfuerzos en las últimas horas del mercado para fichar al centrocampista del Liverpool Curtis Jones. Según Goal.com, el club milanés ya ha alcanzado un acuerdo con el futbolista inglés sobre las condiciones de su contrato para reforzar aún más la plantilla, aunque las negociaciones por el importe del traspaso continúan. Así lo informa Goal.com.

Según Corriere dello Sport, la directiva del Inter trabaja sin descanso en la fase final del mercado para llevar todas las líneas del equipo a la máxima perfección. El club ya había reforzado con éxito las posiciones principales de su plantilla y ahora centra toda su atención en la Premier League inglesa.

Una rica historia con futbolistas ingleses

El entrenador del Inter considera a Curtis Jones el candidato ideal para elevar aún más la calidad del equipo. Cabe destacar que los futbolistas ingleses siempre han desempeñado un papel importante en la historia de los nerazzurri. Tras contar anteriormente con Ashley Young, Paul Ince y Gerry Hitchens, el club mantiene esta temporada la tradición con las llegadas de John Stones, procedente del Manchester City, y Djed Spence, procedente del Tottenham.

Al parecer, Curtis Jones también ha tomado una decisión clara sobre su futuro y ha expresado firmemente su deseo de continuar su carrera en el estadio Giuseppe Meazza. El centrocampista rechazó ofertas de otros clubes y ya ha alcanzado un acuerdo con el gigante italiano sobre su contrato personal y las comisiones.

Negociaciones y posibilidades económicas

Aunque el Liverpool se opuso inicialmente al traspaso y fijó un precio elevado por el jugador, la reducción del tiempo restante de su contrato podría obligar a las partes a alcanzar un acuerdo. La directiva del Inter trabaja actualmente para cerrar la brecha entre su oferta y las exigencias del club inglés.

La operación sería el último gran paso para equilibrar aún más la plantilla sin desmantelar su núcleo principal. Además, la probable salida de Davide Frattesi proporcionaría al Inter los recursos económicos y la libertad necesarios para financiar este importante fichaje.

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