Provocación en directo: Kazajistán expulsa del país a un streamer ruso

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Provocación en directo: Kazajistán expulsa del país a un streamer ruso

Un streamer ruso que puso en duda la integridad territorial de las ciudades de Kazajistán y su pertenencia al Estado fue expulsado del país. Así lo informó Tengrinews.

Sus streams llamaron la atención de la policía

El streamer, conocido en las redes sociales y Twitch con el seudónimo Fasoollka, llegó a Kazajistán a principios de junio y realizó varias transmisiones en directo.

Durante sus directos, hizo comentarios insultantes y provocadores sobre Kazajistán, sus ciudadanos y su cultura.

La policía examinó sus intervenciones y realizó una evaluación jurídica de sus actos.

No podrá entrar en el país durante cinco años

Según la policía kazaja, el ciudadano extranjero fue multado por decisión judicial y posteriormente expulsado del país.

Además, se le prohibió entrar en Kazajistán durante cinco años.

La policía destacó que el país está abierto a los extranjeros, pero que estos deben respetar las leyes de Kazajistán, a sus ciudadanos y las normas de conducta generalmente aceptadas.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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