Trump vuelve a tener sueño: unas imágenes en la Casa Blanca se vuelven virales en Internet

Un video en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cierra los ojos y agacha la cabeza durante un acto en la Casa Blanca ha generado numerosos comentarios en las redes sociales.

Las imágenes llaman la atención

En el video, el presidente aparece con los ojos cerrados durante un rato y la cabeza inclinada. Por ello, algunos observadores supusieron que se había quedado dormido durante la reunión.

Sin embargo, el video no confirma que Trump estuviera realmente dormido.

No es la primera vez

Que Trump cierre los ojos durante actos públicos ya había generado comentarios. Esta nueva escena volvió a provocar bromas y debates en las redes sociales.