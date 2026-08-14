El talento de La Masia atrae la atención de Hansi Flick

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El talento de La Masia atrae la atención de Hansi Flick

La concentración de pretemporada del FC Barcelona permite descubrir tradicionalmente nuevas promesas surgidas de la famosa academia del club. Según la información publicada por el medio Sport, aunque ya ha transcurrido el primer mes de la preparación de la temporada actual, varios jóvenes canteranos catalanes siguen entrenándose con el primer equipo bajo las órdenes del entrenador Hansi Flick. Goal.com lo informa.

Entre estos jóvenes talentos destacan especialmente Orian Goren e Ibrahima Toncara. Nacidos en 2009 y 2010, estos futbolistas son considerados dos de los representantes más brillantes de la academia de La Masia, y la directiva del club deposita grandes esperanzas en su futuro. Al finalizar la temporada, se les encomendó incorporarse a los entrenamientos del primer equipo a partir del mes de julio.

La pasada temporada fue especialmente intensa para Orian Goren. No solo disputó las fases decisivas de la Copa de Campeones con el equipo dirigido por Pol Planas, sino que también participó en los partidos de la Copa de Cataluña antes del inicio de sus vacaciones. Por ello, se vio obligado a acortar voluntariamente su breve periodo de descanso.

Una oportunidad de oro para los canteranos de La Masia

Tras pasar el reconocimiento médico a mediados de julio, ambos futbolistas se convirtieron en los jugadores más jóvenes en incorporarse a los entrenamientos bajo las órdenes del técnico alemán. Esta oportunidad representa un paso enorme para los jóvenes futbolistas en su camino para demostrar su potencial. Goren se incorporó al FC Barcelona en 2022 y desde entonces reside en La Masia.

La academia del club destaca por crear un entorno verdaderamente ideal para los jóvenes deportistas. Allí, las promesas no solo profundizan en los secretos del fútbol, sino que también continúan con éxito su formación intelectual y académica. Gracias a su valentía a la hora de trabajar con los jóvenes, Hansi Flick les ofrece la posibilidad de ganarse un puesto en el primer equipo.

En temporadas anteriores, jóvenes como Dro y Jofre Torrents también se ganaron la confianza del entrenador y lograron hacerse un hueco en el primer equipo. Ahora, Orian Goren e Ibrahima Toncara buscan seguir un camino igualmente exitoso. El club confía en que su política de apostar por los jóvenes seguirá dando frutos en el futuro.

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Jahongir Tursunov
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