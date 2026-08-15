El Inter se enfrenta al Real Betis en su último amistoso antes de la temporada

El Inter se prepara para disputar su último partido de preparación antes de la nueva temporada 2026/2027. Según Goal.com, el equipo se enfrentará hoy al Real Betis en el estadio San Nicola de Bari. Este encuentro será importante para el entrenador Cristian Chivu, que podrá identificar los últimos ajustes necesarios en la plantilla y evaluar el estado físico de sus jugadores antes del inicio de las competiciones oficiales. Sobre este asunto, Goal.com informa de que.

El inicio oficial de la nueva temporada del Inter está a solo una semana. El equipo disputará su primer partido de la Serie A el sábado 23 de agosto en casa contra el Monza. Este encuentro en San Siro será el primer gran examen de los milaneses en el campeonato. Por ello, el amistoso de hoy contra el Real Betis representa la última oportunidad para que el cuerpo técnico defina el once titular y los sistemas tácticos.

Cambios en la plantilla y principales focos de atención

Según los informes, Cristian Chivu alineará probablemente un equipo similar al previsto para el partido contra el Monza. Sin embargo, el nuevo fichaje del equipo, Spence, no podrá participar en este encuentro, pese a que fue anunciado oficialmente ayer. Además, como el delantero Thuram aún no ha recuperado su mejor estado físico, el cuerpo técnico ha decidido reservarlo.

La atención se centrará especialmente en el estado físico de Stones y Lautaro, dos jugadores que todavía no han aparecido sobre el terreno de juego. Ambos comenzarán el partido en el banquillo. Esta decisión se considera parte de su proceso de regreso gradual al once titular.

Alineaciones oficiales y listas de los equipos

Ambos entrenadores han elegido sus alineaciones más competitivas para este encuentro. El Inter, como equipo local, jugará con un 3-5-2:

Alineación titular del Inter: J. Martinez; Bisseck, Bovio, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Esposito, Bonny.

J. Martinez; Bisseck, Bovio, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Esposito, Bonny. Banquillo del Inter: Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Stones, Sucic, Lautaro, Luis Henrique, Mkhitarian, Akanji, Pavard, Dimarco, Iddrissou.

El Real Betis, dirigido por el entrenador español, utilizará previsiblemente un sistema 4-2-3-1:

Alineación titular del Real Betis: Valles; Bellerin, Bartra, Natan, Fran García; Facundo Bernal, Marc Roca; Antony, Fornals, Riquelme; Hernandez.

Valles; Bellerin, Bartra, Natan, Fran García; Facundo Bernal, Marc Roca; Antony, Fornals, Riquelme; Hernandez. Banquillo del Real Betis: Manu Gonzalez, D. Llorente, Iker, Fidalgo, V. Gomez, Deossa, Isco, Junior Firpo, Pablo Garcia, Bouaré, Ortiz.

Este encuentro, que comenzará a las 19:30, hora local, en el estadio San Nicola de Bari, permitirá a ambos equipos extraer sus últimas conclusiones tácticas antes de la nueva temporada. Cada acción sobre el terreno de juego y el estado de los futbolistas estarán bajo la atención de aficionados y especialistas antes de los partidos oficiales de la próxima semana.