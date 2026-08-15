«No es el más grande»: cómo Makhachev «enfrió» a Garry en el careo final

La ciudad estadounidense de Filadelfia acoge UFC 330 y la tensión alcanzó su punto máximo antes del combate estelar de este superevento. El campeón del peso wélter Islam Makhachev y el aspirante número uno de la división Ian Machado Garrymantuvieron un tenso intercambio durante su último careo.

El aspirante irlandés intentó ejercer presión psicológica sobre el campeón, pero la respuesta fría y breve de Makhachev dejó en evidencia los nervios de su rival.

«¡La pelea más grande del año!» — «No, no es la más grande»

La conversación entre ambos luchadores durante el careo quedó registrada por completo:

Ian Garry: «¿Estás listo? Ya está, se acabó, amigo. Todo está en juego: todos tus récords, sí, ¡todo! ¿Estás listo? ¡Vamos! ¡Será la pelea más grande del año!»

Islam Makhachev: «No es la más grande».

Ian Garry: «¡Sí, exactamente! Tú lo sabes muy bien. Quizá no lo sea para ti, pero para mí sí. Es una pelea enorme para mí. Todo lo que has logrado durante tu carrera está en juego, ¡y todo eso corre peligro para ti!»

¿Quién tiene la ventaja psicológica?

Este diálogo mostró con qué estado mental afrontan ambos luchadores su combate por el título:

La sangre fría de Makhachev: el campeón daguestaní, gracias a su experiencia en los grandes escenarios y en las defensas del título, considera las provocaciones verbales una rutina más;

La emoción de Garry: el aspirante invicto, ante el mayor examen de su carrera, siente la presión y el peso de la responsabilidad y concentra todos sus esfuerzos en desequilibrar a su rival.

Mañana, al amanecer, el octágono de Filadelfia revelará cuáles de estas palabras se convertirán en realidad.

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