Se conocen los clubes en los que Christopher Nkunku podría continuar su carrera

Se espera que el delantero francés Christopher Nkunku cambie pronto de equipo, ya que el entrenador Ruben Amorim no cuenta con él y el jugador ha sido puesto en venta. Según Matteo Moretto, varios grandes clubes de Italia y Alemania están muy interesados en el futbolista. Goal.com lo informa .

El delantero, nacido en 1997, se había incorporado al Milan en el verano de 2025. Sin embargo, debido a los cambios en el equipo y a las decisiones tácticas del entrenador, su etapa en el Milan resultó ser mucho más corta de lo previsto y fue apartado del primer equipo.

Nkunku no fue incluido en la convocatoria para el partido amistoso contra el Manchester United, que se disputará en Polonia. También se informó de que el futbolista abandonó el viernes las instalaciones de Milanello por motivos personales. Esto aumenta aún más la posibilidad de que se marche pronto a otro equipo.

El mercado de fichajes y los principales candidatos

Según GOAL.com, mientras aumentan los rumores sobre el futuro del jugador, a la Roma y al Manchester United se han sumado dos grandes clubes alemanes: RB Leipzig y Borussia Dortmund. Estos equipos han comenzado a moverse en las últimas horas para cerrar el fichaje.

Para RB Leipzig, este fichaje podría suponer un regreso realmente sensacional. Nkunku alcanzó el mejor momento de su carrera precisamente en el club alemán durante la temporada 2022-2023, y fue traspasado gracias a sus brillantes actuaciones.

El verano pasado, el Milan pagó 37 millones de euros por el fichaje del futbolista y acordó otros 5 millones en bonus, aunque estos no llegaron a activarse. Para evitar pérdidas económicas, el club planea venderlo por al menos 30 millones de euros o cederlo con una opción de compra de no menos de 22,6 millones de euros.

Aunque estas cifras parecen elevadas en las condiciones actuales del mercado, los expertos no consideran imposible alcanzar un acuerdo. Entre los jugadores apartados de la plantilla por Ruben Amorim, el delantero francés es actualmente el futbolista con mayor demanda en el mercado de fichajes.