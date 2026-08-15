El Inter se enfrentará al Real Betis en su último amistoso de pretemporada

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El Inter se enfrentará al Real Betis en su último amistoso de pretemporada

El equipo italiano del Inter viajó a Bari para disputar su último partido de preparación antes de la nueva temporada. Según informa Goal.com, los milaneses se enfrentarán al club español Real Betis en el estadio San Nicola. El encuentro será la última oportunidad para que el entrenador pruebe sus planes tácticos antes del inicio oficial de la temporada, informa Goal.com .

Como se sabe, el inicio oficial de la temporada 2026/2027 del Inter está muy cerca. Exactamente siete días después, el sábado 23 de agosto, el equipo recibirá al Monza en casa. Antes de este partido inaugural en San Siro, el amistoso de Bari tendrá una importancia decisiva para el cuerpo técnico.

Novedades en la plantilla y puntos de atención

Está previsto que el entrenador Chivu pruebe en este encuentro a los titulares que se espera que jueguen contra el Monza. Sin embargo, la atención de especialistas y aficionados no se centra tanto en Spence, el nuevo fichaje anunciado oficialmente ayer, como en el estado físico de los líderes que se incorporaron más tarde al equipo y aún no han disputado ningún partido.

El cuerpo técnico sigue de cerca el nivel de preparación de las principales estrellas del equipo, entre ellas Stones, Lautaro y Thuram. Su ausencia en los partidos de pretemporada había sido un quebradero de cabeza para el entrenador, por lo que el encuentro de hoy será importante para que recuperen ritmo de competición.

Alineaciones probables y detalles del partido

Antes del partido también se dieron a conocer las alineaciones titulares probables de ambos equipos. El conjunto local saldría con un sistema 3-5-2:

  • Portero: Martinez
  • Defensas: Bisseck, Akanji, Bastoni
  • Centrocampistas: Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco
  • Delanteros: Esposito, Bonny
  • Entrenador: Chivu
El Real Betis de Manuel Pellegrini comenzaría el partido con un esquema 4-2-3-1. En el equipo español se espera la participación de futbolistas experimentados como Valles, Bellerin, Natan, Bartra, Fran Garcia, además de Isco y Antony.

El encuentro comenzará a las 19:30, hora local, en el estadio San Nicola de Bari. Este partido mostrará en qué estado llega el gigante italiano al cierre de su preparación y cómo afrontará los compromisos oficiales.

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