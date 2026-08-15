No hubo goles en el duelo entre Inter y Real Betis

Según Goal.com, el Inter, que disputaba su último partido amistoso antes de la nueva temporada, empató ante el Real Betis. El encuentro, celebrado en el estadio San Nicola de Bari, permitió a ambos equipos volver a poner a prueba sus capacidades antes de las competiciones oficiales. Así lo informa Goal.com informa al respecto.

A pocos días del inicio de la nueva temporada de la liga italiana, este partido representó la última etapa de preparación para el conjunto milanés. El Inter disputará su primer encuentro oficial el próximo sábado en casa contra el Monza, exactamente dentro de siete días.

Las pruebas de Chivu con la alineación

Antes del debut de la temporada, el entrenador Cristian Chivu sigue haciendo pruebas con el equipo titular. Su intención de encontrar la combinación óptima quedó claramente reflejada también en el último amistoso de la concentración.

Antes del partido, la atención se centraba principalmente en los nuevos fichajes y en los jugadores que se recuperan de lesiones. En concreto, Spence, recién incorporado al grupo, y Thuram, que todavía no ha recuperado su mejor estado de forma, no pudieron disputar el encuentro.

Asimismo, referentes como Stones y Lautaro se quedaron en el banquillo y no saltaron al campo desde el inicio. El cuerpo técnico prefirió evaluar su estado físico con cautela y reservarlos para los partidos oficiales.

Las alineaciones y el desarrollo del partido

En este encuentro, Cristian Chivu alineó a sus jugadores con un sistema táctico 3-5-2. J. Martinez ocupó la portería, mientras que Bisseck, Bovio y Bastoni formaron la línea defensiva.

En el centro del campo jugaron Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski y Carlos Augusto, mientras que la pareja formada por Esposito y Bonny buscó ocasiones en ataque. En el banquillo quedaron, entre otros, Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Stones, Sucic, Lautaro, Luis Henrique, Mkhitaryan, Akanji, Pavard, Dimarco e Iddrissou.

El Real Betis, dirigido por Manuel Pellegrini, optó por un sistema 4-2-3-1. Valles ocupó la portería, con Bellerin, Bartra, Natan y Fran García en defensa. Facundo Bernal y Marc Roca formaron el doble pivote, mientras que Antony, Fornals y Riquelme jugaron por detrás de Hernandez, titular como delantero centro.