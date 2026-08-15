Chelsea derrota a la Real Sociedad en un partido de pretemporada

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Chelsea derrota a la Real Sociedad en un partido de pretemporada

Xabi Alonso logró su primera victoria como entrenador del Chelsea y el equipo cerró su preparación con un sufrido triunfo por 3-1 ante la Real Sociedad. Según informa Goal.com, el encuentro, interesante desde el punto de vista táctico, quedó marcado por la reacción dividida de los aficionados hacia el centrocampista Enzo Fernández. Este duelo en Londres fue el último paso de los Blues antes de la nueva temporada. Sobre este asunto, Goal.com informa .

El técnico utilizó por tercera vez consecutiva el sistema 3-4-3 en un partido de pretemporada. Este esquema, con el que Xabi Alonso conquistó anteriormente un histórico campeonato en Alemania con el Bayer Leverkusen, también parece convertirse en el estilo principal del Chelsea. El cambio táctico permitió a los nuevos fichajes de verano, Morgan Rogers y Maxence Lacroix, debutar sobre el terreno de juego con el equipo.

Morgan Rogers arrancó como un relámpago

Morgan Rogers, fichaje de alto coste, se hizo notar durante los primeros diez minutos y logró abrir el marcador. Sin embargo, la primera parte no fue perfecta para el Chelsea. Los locales tuvieron dificultades para contrarrestar la presión rival y jugaron demasiado atrás. Como consecuencia, el equipo español tomó la iniciativa y restableció el empate antes del descanso gracias a un preciso disparo de Jon Mikel Aramburu desde fuera del área.

Tras el descanso, los londinenses saltaron al campo con un espíritu completamente renovado y lograron inclinar el partido a su favor. Apenas habían transcurrido dos minutos de la segunda parte cuando João Pedro volvió a poner por delante a su equipo. El delantero brasileño remató de cabeza un preciso centro del capitán Reece James y desató la alegría en las gradas.

El doblete de João Pedro y la situación en torno a Enzo Fernández

Muy activo durante todo el encuentro, João Pedro marcó en el minuto 77 su segundo gol del partido y el séptimo de la pretemporada. La acción sentenció prácticamente el duelo y aseguró que el Chelsea abandonara el campo con la victoria. Sin embargo, una de las situaciones más comentadas del partido se produjo en el minuto 62.

El centrocampista argentino Enzo Fernández, que entró desde el banquillo, fue recibido por los aficionados con aplausos, pero también con silbidos. La reacción estuvo relacionada con los rumores sobre un posible traspaso al Manchester City y con sus actuaciones con la selección nacional. Aun así, el descontento de los aficionados disminuyó durante el encuentro y su nombre volvió a ser coreado con el apoyo habitual.

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