Manchester United y Milan disputaron un amistoso en Polonia

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Manchester United y Milan disputaron un amistoso en Polonia

Según Ixbt.com y fuentes deportivas internacionales, Manchester United y Milan se enfrentaron en Wrocław, Polonia, en un partido amistoso como parte de la última fase de preparación para la nueva temporada. El encuentro fue el último ensayo de Milan antes de la primera jornada de la Serie A. Según informa .

Los dirigidos por Ruben Amorim afrontaron varias pruebas durante la pretemporada. Milan empató con el Inter en el derbi de Perth y después sufrió una contundente derrota por 0-3 ante Chelsea en Indonesia. Este partido fue la última parada del calendario de amistosos de preparación del equipo.

Bajas y debuts en la plantilla

Milan llegó al encuentro con numerosas bajas. Debido a lesiones y problemas relacionados con el mercado de fichajes, Fofana, Tomori, Odogu y Nkunku quedaron fuera por decisión técnica. Gabbia, Gimenez, Leao y Pulisic tampoco pudieron jugar por distintas lesiones.

Aun así, el encuentro quedó en la memoria de los aficionados milanistas por un fichaje histórico. Gonçalo Ramos, el fichaje más caro de la actual ventana de transferencias de la Serie A y de la historia de Milan, fue titular por primera vez y realizó su debut no oficial.

Gol tempranero y comienzo del partido

El partido comenzó con un golpe para Milan. En los primeros minutos, Manchester United protagonizó un ataque peligroso. Dorgu irrumpió por la banda izquierda y sacó un potente disparo que el portero Torriani logró desviar a córner.

Sin embargo, el marcador se abrió tras el saque de esquina. Maguire aprovechó el espacio libre y conectó un preciso cabezazo a un centro desde la banda izquierda para poner el 1-0 y adelantar al conjunto inglés.

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