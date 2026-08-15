El Manchester City afronta nuevos problemas para reemplazar a Rodri

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El Manchester City afronta nuevos problemas para reemplazar a Rodri

El club inglés Manchester City se ha encontrado con dificultades inesperadas en su búsqueda de candidatos capaces de cubrir el vacío que podría dejar repentinamente el centrocampista Rodri. Según los informes, el experimentado internacional español tiene cada vez más posibilidades de continuar su carrera en el Barcelona, ya que los catalanes ya han presentado tres ofertas para ficharlo. Así lo informa Goal.com en una publicación.

Según el medio deportivo, el Manchester City consideraba al centrocampista del Chelsea Enzo como una de las principales opciones para sustituir a Rodri en caso de que se marchara. Sin embargo, las condiciones y los plazos establecidos previamente por el club londinense han cambiado, lo que ha complicado aún más el proceso del traspaso.

Chelsea cambia las condiciones y los plazos

El club londinense había indicado anteriormente que estaba dispuesto a aceptar una oferta de 120 millones de libras esterlinas para dejar salir a Enzo, y había fijado un plazo. Sin embargo, dicho plazo venció y el Manchester City no pudo reunir esa cantidad a tiempo.

Como consecuencia, el Chelsea retiró las condiciones acordadas previamente para vender al jugador. Ahora, el club londinense espera que el centrocampista permanezca en Stamford Bridge durante la temporada 2026-2027.

Situación incierta en el mercado de fichajes

Aun así, según The Telegraph y el reconocido experto en fichajes Fabrizio Romano, el Manchester City no ha descartado por completo esta opción. Aunque la situación ha entrado en un terreno totalmente incierto, no se descarta que las negociaciones se reanuden en los próximos días.

Si el club inglés decide volver a intentarlo, esta vez tendrá que negociar las condiciones del traspaso desde cero, sin ningún acuerdo preferencial.

Manchester CityRodriEnzoBarcelonaFichajes
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