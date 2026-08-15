Asus, satisfecho con la demanda inicial de los portátiles Nvidia RTX Spark

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Asus, satisfecho con la demanda inicial de los portátiles Nvidia RTX Spark

Asus anunció que los volúmenes de producción iniciales previstos para sus portátiles de nueva generación basados en las plataformas Nvidia RTX Spark ya estaban completamente reservados. El medio ixbt.com informó de ello. Esta cifra demuestra el gran interés del mercado y de las redes minoristas por este tipo de dispositivos. Así lo informa Ixbt.com.

Según los representantes de la empresa, durante una sesión de preguntas y respuestas celebrada en una de las sesiones comerciales, se reconoció que la reacción del mercado había superado las expectativas. Aunque esto no refleja por completo cuál será la demanda final entre los compradores comunes, sí demuestra el elevado optimismo de los principales socios y distribuidores.

Las razones del inesperado interés elevado

Por ahora, Asus no ha revelado públicamente el número exacto de estos portátiles ni su tirada total prevista. Aun así, el hecho de que los minoristas hayan reservado por completo el primer lote confirma la gran confianza que despierta el producto.

Según los expertos, los nuevos sistemas RTX Spark podrían provocar cambios importantes en el mercado de los ordenadores portátiles. Se espera que esta tecnología ofrezca a los usuarios un alto rendimiento y eficiencia energética, lo que aumentaría aún más la demanda.

Fecha de lanzamiento y precios

Está previsto que los portátiles de este tipo salgan a la venta antes de que termine el año. Sin embargo, todavía no se han anunciado precios concretos. Aun así, los especialistas creen que no serán baratos, debido a las soluciones tecnológicas avanzadas y a las características propias de la plataforma Nvidia.

Se espera que Asus preste especial atención al desarrollo de esta línea y estudie la posibilidad de aumentar los volúmenes de producción en el futuro. La llegada de estos dispositivos al mercado intensificará sin duda la competencia y acelerará el ritmo de las innovaciones tecnológicas.

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Abror Shuhratov
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