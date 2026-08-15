Otro «bombazo» de Al-Hilal: ¡la estrella del Chelsea acepta la oferta!

Un nuevo gran fichaje está a punto de hacerse oficial durante el mercado de verano. Arabia Saudí gigante de la Saudi Pro League Al-Hilal el extremo ofensivo portugués del Chelsea y de la selección nacional de Portugal Pedro Netoestá muy cerca de incorporarse al club

El reconocido insider deportivo y periodista Sacha Tavolieriinformó de que el portugués de 26 años ha aceptado plenamente la oferta de contrato del club de Riad.

Acuerdo de 60 millones de euros: los clubes, cerca de un pacto

Las negociaciones oficiales entre ambas partes han entrado en una fase decisiva:

La exigencia del Chelsea: El club londinense quiere recibir por su extremo una cantidad cercana a 60 millones de euros ;

La postura de Al-Hilal: La directiva del club saudí confía plenamente en alcanzar pronto un acuerdo con el club inglés sobre el precio del traspaso y cerrar la operación con éxito;

El último paso: Como los términos del contrato personal ya están acordados, se espera que el fichaje se anuncie oficialmente una vez resueltas las garantías financieras.

La etapa de Pedro Neto en Stamford Bridge

El veloz extremo portugués llegó al Chelsea en agosto de 2024. Disputó partidos importantes como una de las principales armas ofensivas de los Blues:

Balance en la Premier League: La pasada temporada disputó un total de 34 partidos en la Premier League inglesa;

Producción ofensiva: Registró 5 goles y 6 asistencias (11 contribuciones en total).

Si se concreta este traspaso, Pedro Neto reforzará aún más la línea ofensiva de Al-Hilal y está llamado a convertirse en una de las principales estrellas del club en la Saudi Pro League y la Liga de Campeones de Asia.

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