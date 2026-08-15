El Milan derrota al Manchester United en su último amistoso del verano

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El Milan derrota al Manchester United en su último amistoso del verano

En la ciudad polaca de Wrocław se disputó el último partido amistoso del verano antes del comienzo de la nueva temporada de la Serie A. El Milan logró una contundente victoria por 4-2 sobre el Manchester United. Según ixbt.com, este encuentro fue una prueba importante para el entrenador del conjunto milanista a la hora de preparar el juego del equipo antes de la primera jornada de la Serie A, el 23 de agosto contra el Torino. Goal.com informa de ello.

Aunque la plantilla estaba algo limitada debido a las lesiones y al mercado de fichajes, el partido mostró señales positivas y aspectos que deben mejorarse. En particular, los nuevos fichajes y el rendimiento de algunos jugadores impresionaron a los aficionados y a los especialistas.

Los líderes y los principales protagonistas

Gonçalo Ramos, titular por primera vez con el Milan, logró marcar su primer gol con el equipo. Además de rematar con precisión de cabeza como delantero, dio dos magníficas asistencias a Chukwueze y Loftus-Cheek. Con sus movimientos inteligentes, Ramos aportó mucho al equipo como un auténtico mediapunta, con funciones de número 10.

Chukwueze, reconocido también como el mejor jugador del partido, disputó los 90 minutos. Abrió el campo y se convirtió en la principal arma para romper la defensa rival. Sus pases decisivos fueron especialmente importantes para la victoria del equipo, y empezó a destacar en el nuevo sistema 3-4-2-1.

Los jóvenes y los descubrimientos positivos inesperados

También se valoró positivamente a otros jugadores que destacaron por su actividad sobre el terreno de juego:

  • Jashari — estuvo activo en la lucha por el balón en el centro del campo, en las recuperaciones y en la organización de la presión.
  • Cissé — mostró sus intenciones ofensivas en la primera parte y marcó un magnífico gol tras un pase de Chukwueze.
  • Torriani — el guardameta, que está completando un verano excelente, volvió a detener el penalti del capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, y realizó varias paradas importantes.
Esta victoria permitió al Milan recuperar la confianza antes del comienzo de la nueva temporada de la Serie A y sacar las últimas conclusiones sobre sus planes tácticos.

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