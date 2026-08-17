Martin Ødegaard lanza una advertencia a sus rivales

El Arsenal conquistó su primer trofeo de pretemporada y volvió a demostrar sus serias ambiciones en el fútbol inglés. En el Community Shield, la Supercopa de Inglaterra disputada en el Principality Stadium de Cardiff, los hombres de Mikel Arteta derrotaron con autoridad a sus rivales y mostraron su nivel antes del inicio de la nueva temporada. Goal.com informa .

Según Goal.com, el club londinense ofreció un juego muy disciplinado y convincente. Gracias a los goles de Riccardo Calafiori, Kai Havertz y del capitán Martin Ødegaard, otro trofeo puso rumbo al Emirates Stadium.

Una declaración contundente antes del campeonato

Tras el partido, el capitán Martin Ødegaard lanzó una contundente advertencia a sus rivales y afirmó que el Arsenal se ha propuesto ganar todas las competiciones. El centrocampista noruego señaló que el equipo ya había saboreado la victoria y estaba preparado para volver a sentirla.

«Jugamos un fútbol fantástico y mostramos nuestro nivel. Demostramos que estamos preparados, que somos serios y que queremos volver a ganar. Cuando sientes lo que significa ganar, quieres repetirlo. Queremos ganar todas las competiciones», declaró Ødegaard tras conquistar el trofeo.

El debut de los nuevos futbolistas

Los nuevos jugadores que participaron en el encuentro también demostraron que se habían integrado rápidamente en el equipo. Bruno Guimarães, en particular, destacó por su actividad en el centro del campo y recibió los elogios del capitán. Ødegaard resaltó que el brasileño se había incorporado al equipo desde el primer día como si fuera una pieza natural del grupo.

Asimismo, Christos Tzolis, que actuó por la banda, también brilló al ser autor de dos asistencias. El entrenador Mikel Arteta no ocultó su satisfacción por la preparación de sus jugadores y por el fútbol mostrado.

Esta victoria supuso el 18.º título de la Supercopa de Inglaterra para el Arsenal. El conjunto londinense se encuentra ahora a tres trofeos del récord del Manchester United, que suma 21. El técnico Mikel Arteta subrayó que este triunfo marca un nuevo estándar para el equipo y que por delante le espera una temporada extremadamente competitiva.