Arsenal y Manchester City anuncian sus alineaciones para la final

·17·Deportes
Arsenal y Manchester City anuncian sus alineaciones para la final

En la final de la Supercopa de Inglaterra, Arsenal y Manchester City se enfrentarán. El partido comenzará a las 19:00. Está previsto que ambos equipos salgan con un sistema 4-2-3-1. David Raya defenderá la portería del Arsenal, mientras que Kai Havertz actuará en ataque. «Manchester City» confiará el ataque a Erling Haaland. La información no incluye los suplentes, los entrenadores ni el nombre del estadio.

Alineación titular del Arsenal:

• David Raya

• Ben White

• Christian Mosquera

• Gabriel Magalhães

• Riccardo Calafiori

• Myles Lewis-Skelly

• Bruno Guimarães

• Noni Madueke

• Martin Ødegaard

• Christos Tzolis

• Kai Havertz

Alineación titular del Manchester City:

• Gianluigi Donnarumma

• Nico O'Reilly

• Joško Gvardiol

• Rúben Dias

Abdukodir Khusanov

• Elliot Anderson

• Mateo Kovačić

• Jérémy Doku

• Phil Foden

• Antoine Semenyo

• Erling Haaland

Martin Ødegaard será el capitán del Arsenal. En el Manchester City, el brazalete lo llevará Rúben Dias.

ArsenalManchester CityErling HaalandMartin ØdegaardRúben Dias
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor
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