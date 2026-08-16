Arsenal y Manchester City anuncian sus alineaciones para la final
En la final de la Supercopa de Inglaterra, Arsenal y Manchester City se enfrentarán. El partido comenzará a las 19:00. Está previsto que ambos equipos salgan con un sistema 4-2-3-1. David Raya defenderá la portería del Arsenal, mientras que Kai Havertz actuará en ataque. «Manchester City» confiará el ataque a Erling Haaland. La información no incluye los suplentes, los entrenadores ni el nombre del estadio.
Alineación titular del Arsenal:
• David Raya
• Ben White
• Christian Mosquera
• Gabriel Magalhães
• Riccardo Calafiori
• Myles Lewis-Skelly
• Bruno Guimarães
• Noni Madueke
• Martin Ødegaard
• Christos Tzolis
• Kai Havertz
Alineación titular del Manchester City:
• Gianluigi Donnarumma
• Nico O'Reilly
• Joško Gvardiol
• Rúben Dias
• Elliot Anderson
• Mateo Kovačić
• Jérémy Doku
• Phil Foden
• Antoine Semenyo
• Erling Haaland
Martin Ødegaard será el capitán del Arsenal. En el Manchester City, el brazalete lo llevará Rúben Dias.
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