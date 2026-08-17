Debut fallido de Enzo Maresca y un triste antirrécord de 120 años

La etapa de Enzo Maresca como entrenador del Manchester City comenzó con un duro golpe. El equipo cayó por un contundente 3-0 ante el Arsenal en el Community Shield, la Supercopa de Inglaterra. Según Goal.com, este resultado igualó un triste antirrécord de 120 años en la historia del club, y el técnico reconoció la necesidad de mejorar notablemente la calidad del juego. Sobre ello, Goal.com informa .

El partido disputado en el estadio Principality comenzó de forma aterradora para los citizens. Apenas habían transcurrido 23 segundos cuando Riccardo Calafiori abrió el marcador y dejó en shock a la defensa del Manchester City. El gol tempranero cambió por completo la dinámica del encuentro a favor de los vigentes campeones de la Premier League.

Detalles de la derrota y el antirrécord

Antes del descanso, Kai Havertz amplió la ventaja a dos goles. En la segunda mitad, Martin Ødegaard dejó su nombre en el marcador y aseguró la contundente victoria final del Arsenal por 3-0. Esta derrota convirtió a Enzo Maresca en dueño de un registro poco envidiable: pasó a ser uno de los entrenadores de la historia del club que sufrió la derrota más abultada en su primer partido oficial.

Según las estadísticas, un debut tan desafortunado se remontaba a hace más de un siglo, concretamente a 1906, bajo la dirección de Harry Newbould. En aquella ocasión, el Manchester City también perdió ante el Arsenal, por 4-1. Esta repetición de la historia preocupa a los aficionados.

Las declaraciones del entrenador y los problemas del equipo

En la rueda de prensa posterior al partido, Enzo Maresca reconoció abiertamente que el gol encajado en los primeros segundos decidió el resultado. Según sus palabras, los futbolistas intentaron empatar y dispusieron de tres o cuatro ocasiones claras antes del segundo gol, pero no lograron aprovecharlas.

Según los datos de FotMob, Erling Haaland y Phil Foden quedaron aislados entre la defensa rival y no recibieron suficientes balones. El Manchester City realizó 12 disparos, 5 de ellos a puerta, mientras que su cifra de goles esperados (xG) fue de apenas 0,8, lo que refleja una baja eficacia ofensiva.

Maresca destacó que la temporada acaba de comenzar y que el equipo deberá trabajar mucho, incluso después de conseguir victorias. En opinión del técnico, se necesitan tiempo y un esfuerzo serio para que cada línea del equipo alcance el nivel de juego exigido.