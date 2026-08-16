En un partido considerado el inicio oficial de la nueva temporada del fútbol inglés Arsenal logró una contundente y convincente victoria sobre uno de sus principales rivales Manchester City Esta victoria, conseguida con tres goles, permitió a los londinenses conquistar por décima vez en su historia el trofeo de la Community Shield (Supercopa). El encuentro no fue solo un partido por un título honorífico, sino que también mostró claramente el excelente estado de forma de los dirigidos por Mikel Arteta antes del próximo campeonato. Así lo informa Goal.com en un artículo.

Los «Gunners» dominaron por completo el terreno de juego y apenas concedieron oportunidades a su rival. En un partido que supuso la continuación lógica de la intensa lucha por el título de la temporada pasada Arsenal neutralizó por completo el potencial ofensivo de su adversario y decidió el encuentro a su favor. La victoria demuestra que el equipo está preparado para la nueva temporada tanto táctica como mentalmente.

La brillante actuación y el liderazgo de Martin Ødegaard

Uno de los grandes protagonistas del encuentro fue el capitán del Martin Ødegaard . El centrocampista noruego ofreció un auténtico espectáculo sobre el campo y dirigió con maestría los ataques de su equipo. Su actuación recibió grandes elogios de especialistas y aficionados.

Según los datos de la red estadística Squawka, Martin Ødegaard completó un partido excelente:

Completó con éxito los tres regates que intentó;

Sus dos disparos fueron a puerta;

Registró un 95 % de precisión en los pases, con 55 pases completados de 58.

Estas cifras vuelven a confirmar la importancia del centrocampista no solo en ataque, sino también en el control del balón.

La desafortunada noche de Erling Haaland

Si el capitán delse convirtió en el héroe de la nochevivió un partido gris y desafortunado por medio de su delantero Erling Haaland. El goleador noruego pasó completamente desapercibido y estuvo lejos de su habitual juego peligroso. Los defensores londinenses lo neutralizaron por completo y bloquearon sus líneas de pase.

Según la fuente, las estadísticas de Erling Haaland muestran claramente las dificultades que afrontó durante el encuentro. Solo tocó el balón siete veces, realizó cinco pases y disparó en dos ocasiones, una de ellas a puerta. Haaland tocó el balón apenas dos veces dentro del área rival y desperdició una ocasión clara. Además, cayó en fuera de juego en una ocasión y no ganó ningún duelo individual.

Al finalizar el encuentro Arsenal volvió a demostrar que será uno de los principales aspirantes al título de campeón la próxima temporada. Manchester City tendrá que buscar soluciones eficaces para contrarrestar a su principal delantero.