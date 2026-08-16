Arsenal vence al Manchester City en el Community Shield

Los primeros minutos del Community Shield disputado en Cardiff estuvieron cargados de sensaciones para los aficionados. Según Goal.com, el partido entre Arsenal y Manchester City comenzó bajo el dominio absoluto del club londinense, que dejó a su rival en una situación complicada ya en la primera parte. Los goles de Riccardo Calafiori y Kai Havertz permitieron a los hombres de Mikel Arteta llegar al descanso con una cómoda ventaja de 2-0. Así lo informa Goal.com.

Un intenso partido marcado por los récords

Nada más comenzar el encuentro, el Arsenal se lanzó al ataque y Riccardo Calafiori culminó un magnífico pase de Myles Lewis-Skelly. Apenas habían transcurrido 24 segundos cuando el defensa italiano batió a Gianluigi Donnarumma. Este gol relámpago fue registrado oficialmente como el más rápido de la historia del Community Shield y el cuarto más rápido de la historia del Arsenal.

El club londinense no cedió el control del partido y logró marcar un segundo gol en el minuto 28. Martin Ødegaard envió un peligroso centro desde la banda derecha hacia el área. El debutante Christos Tzolis prolongó el balón de cabeza hacia el segundo palo, y Kai Havertz no falló desde corta distancia para poner el 2-0 en el marcador.

Una dura prueba para Enso Maresca

Reforzado por el costoso fichaje de Bruno Guimarães, el centro del campo del Arsenal impuso un dominio total en la medular. El Manchester City mostró una versión muy alejada de la de sus partidos anteriores y apenas creó situaciones de peligro ante la portería de David Raya. La ausencia de jugadores experimentados afectó negativamente al juego del equipo y colocó a los pupilos del nuevo entrenador Enso Maresca en una situación difícil.

La imagen tan débil del Manchester City no pasó desapercibida para los aficionados del Arsenal presentes en el estadio. Ya en el minuto 31, las gradas comenzaron a burlarse abiertamente del nuevo entrenador Enso Maresca con cánticos irónicos y estruendosos que sugerían que lo despedirían «a primera hora de la mañana».

El Arsenal mantuvo el control total del balón hasta el final de la primera parte y no permitió que su rival generara ni una sola ocasión. Los jugadores del Manchester City no lograron dar pases precisos ni superar la defensa contraria. Como resultado, el equipo local se marchó al descanso con una ventaja contundente.