Mikel Arteta se burla de la nueva regla de la Premier League inglesa

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, criticó duramente la nueva decisión de la Premier League inglesa que prohíbe usar toallas para secar el balón en los saques de banda. Según IXBT.com y Goal.com, el técnico español expresó su preocupación por que esta restricción afecte a una de las armas ofensivas más eficaces de su equipo. En tono de broma, añadió que los jugadores tendrían que salir al campo con sombreros. Al respecto, Goal.com informa .

La temporada pasada, el Arsenal aprovechó al máximo la capacidad de Ben White y Declan Rice para ejecutar saques de banda largos. Sin embargo, la liga prohibió estrictamente secar el balón con una toalla antes de las acciones a balón parado, con el objetivo de evitar pérdidas de tiempo y aumentar el tiempo efectivo de juego. Antes, esta situación se resolvía mediante un acuerdo entre ambos equipos, pero ahora esa posibilidad ha quedado completamente eliminada.

Nuevas reglas y medidas contra las pérdidas de tiempo

La prohibición de las toallas entró en vigor tras varias situaciones polémicas de la temporada pasada. En particular, Riccardo Calafiori intentó utilizar una toalla cerca de la portería del Newcastle United, pero el árbitro Jarred Gillett no se lo permitió al no existir un acuerdo entre los equipos. A partir de ahora, los jugadores ya no podrán secar minuciosamente el balón antes de enviar centros peligrosos al área.

Además de los saques de banda, la Premier League está introduciendo varias medidas adicionales para acelerar el ritmo de los partidos. Entre ellas figuran cronómetros para los saques de meta y los saques de banda, así como un control estricto de las ventanas de sustituciones. Las reglas sobre la atención médica también se han endurecido para evitar pausas tácticas y pérdidas de tiempo.

La adaptación de los equipos a las nuevas reglas

Según las nuevas reglas, los jugadores de campo lesionados deberán permanecer al menos un minuto fuera del terreno de juego después de recibir atención médica. Si un portero necesita asistencia médica, uno de los jugadores de campo de su equipo también tendrá que abandonar el campo durante un minuto. Cabe recordar que el Arsenal ya había sido criticado en el partido contra el Brighton, después de que el portero David Raya fuera acusado de perder tiempo.

A pesar de ello, Mikel Arteta confía en que su equipo podrá adaptarse rápidamente a estos cambios. Según sus palabras, el club ha tratado todos los asuntos con la Premier League y los árbitros. Con el comienzo de la temporada, habrá que ver cómo se aplican las nuevas reglas y a qué aspectos deberán adaptarse los equipos.