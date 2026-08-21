Según la leyenda del Arsenal Martin Keown, la joven promesa del club Max Dowman está progresando más rápido de lo esperado y está preparado para vivir una temporada importante con el primer equipo dirigido por Mikel Arteta. Después de hacer historia con solo 16 años en la fase decisiva de la lucha por el título la temporada pasada, se espera que el futbolista se convierta en una pieza importante del equipo este año. GOAL.com informó de ello. Esta información es difundida por Goal.com.

El joven futbolista, que juega como centrocampista ofensivo, debutó con el primer equipo con tan solo 15 años. Posteriormente se convirtió en el goleador más joven de la historia de la Premier League inglesa y escribió su nombre en los libros de récords del campeonato. En uno de los dramáticos partidos de la temporada pasada, marcó contra el Everton y dio la victoria a su equipo, demostrando una vez más el alcance de su talento.

El rápido ascenso de la joven promesa

Después de disputar 13 partidos en todas las competiciones y completar una brillante pretemporada, Dowman ocupa un lugar destacado en los planes de Mikel Arteta para la nueva temporada. En una entrevista con TNT Sports, Martin Keown señaló que la progresión del jugador a un ritmo tan rápido supera todas las previsiones y reconoció que disfruta viendo su juego.

« Solo tiene 16 años y es una historia realmente extraordinaria. Ya está por delante del calendario previsto. Esta temporada podría ser un verdadero punto de inflexión para él », afirmó el exdefensa central del Arsenal, Keown.

El estatus de campeón y la presión

El fin de la sequía de títulos ligueros del Arsenal, que duró 22 años,disipado por completo las dudas de los críticos sobre las posibilidades del club en los momentos decisivos. Según Martin Keown, mantener el estatus de vigente campeón dará al equipo una ventaja psicológica y una confianza adicionales, aunque los rivales harán todo lo posible para derrotarlo.

Al hablar de la presión a la que se enfrentará el club, el exfutbolista destacó que ahora el equipo debe disfrutar de su estatus y saltar al campo con aún más confianza. También añadió que no debe preocuparse en exceso, sino centrarse únicamente en los partidos.