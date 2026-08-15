Mikel Arteta tranquiliza a los aficionados del Arsenal sobre su contrato

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Mikel Arteta tranquiliza a los aficionados del Arsenal sobre su contrato

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, tranquilizó por completo a los aficionados sobre su futuro en el club, pese a haber entrado en el último año de su contrato actual. El técnico destacó que se siente feliz en el equipo londinense y que todas las negociaciones se resolverán de forma natural a su debido tiempo. Goal.com informa .

Según Ixbt.com y los principales medios deportivos, Arteta trabaja eficazmente con el equipo desde diciembre de 2019. Durante este periodo, ganó la FA Cup y dos Community Shields, además de llevar al equipo a la segunda final de la Liga de Campeones de su historia.

Los fichajes, en primer plano

En la rueda de prensa de pretemporada, el técnico español disipó las preocupaciones de los aficionados y señaló que la directiva del club y el cuerpo técnico centran actualmente su atención en el mercado de fichajes de verano. Según explicó, la expiración de su contrato no supone ningún problema por ahora y ambas partes están completamente de acuerdo al respecto.

« Los aficionados no tienen por qué preocuparse por esto, porque quiero estar aquí y me siento muy feliz », declaró Arteta.

Tranquilidad antes del importante partido contra el Manchester City

El presidente del club, Josh Kroenke, ya había señalado en mayo que firmar un nuevo contrato era una de las tareas más importantes. Sin embargo, no se percibe ningún pánico en el equipo antes del partido inaugural de la temporada, ya que Arteta y la directiva comparten la misma visión.

Arteta ha ganado 213 de los 353 partidos oficiales dirigidos al frente del Arsenal. Como entrenador, también conquistó la Community Shield en 2020 y 2023 en tandas de penaltis.

Ahora espera el duelo contra el Manchester City. El equipo londinense aspira a conquistar su 18.º título de liga en esta competición, y hasta ahora solo el Manchester United ha ganado más trofeos en la historia del fútbol inglés.

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