Cesc Fàbregas elogia a Mikel Arteta y a la directiva del Arsenal

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Cesc Fàbregas elogia a Mikel Arteta y a la directiva del Arsenal

El ex capitán del Arsenal londinense, Cesc Fàbregas, elogió la paciencia que mostró la directiva del club con el entrenador Mikel Arteta durante sus difíciles comienzos. Tras el amistoso entre Arsenal y Como, el excentrocampista destacó que un enfoque estratégico tan prolongado es poco habitual en el fútbol moderno. El encuentro terminó con empate 1-1 y los ingleses se impusieron en la tanda de penaltis. Goal.com informa .

Según Goal.com, Cesc Fàbregas intenta reproducir en Como, el club italiano donde comenzó su carrera como entrenador, la cultura y la estabilidad construidas por el Arsenal. El técnico español, que disputó 303 partidos con el conjunto londinense, elogió a la directiva por mantener su confianza en Mikel Arteta durante sus primeras temporadas difíciles y no abandonar su plan estratégico. En su opinión, este enfoque es una auténtica rareza en el fútbol moderno.

La experiencia del Arsenal y los planes a largo plazo

En una entrevista posterior al partido, Cesc Fàbregas recordó que el proyecto del Arsenal había comenzado siete u ocho años atrás. Explicó que agradeció al director deportivo del club, Edu, y a los demás responsables por mantener la unidad en los momentos complicados. Aunque el equipo terminó tres temporadas consecutivas en la octava posición de la liga y acabó quinto tras perder la posibilidad de clasificarse para la Liga de Campeones, el club no se apartó de su objetivo.

Fàbregas señaló que muchos clubes se han acostumbrado a destituir al entrenador después de apenas tres derrotas. Estas decisiones precipitadas suelen perjudicar el estilo de juego y la estabilidad del equipo. Por eso, Cesc destacó la importancia de estudiar el camino recorrido por el Arsenal y no repetir este error del fútbol moderno.

Un modelo para Como

Actualmente al frente del Como, Cesc Fàbregas intenta transmitir a su equipo los valores y la cultura interna del club inglés. Aunque la historia y los recursos del conjunto italiano son diferentes, considera un ejemplo la unidad que mostró el Arsenal para superar las dificultades. El trabajo de muchos años de Mikel Arteta, que finalmente dio sus frutos y convirtió al equipo en uno de los líderes de la Premier League, es una muestra clara de ello.

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