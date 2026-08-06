Lo que dijo Mikel Arteta sobre el fichaje de Bruno Guimarães por el Arsenal

Según Goal.com, el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, habló sobre los rumores de fichaje del centrocampista del Newcastle United, Bruno Guimarães, después del amistoso de pretemporada disputado en Dublín. A pesar de las informaciones sobre un acuerdo de 75 millones de libras entre los dos rivales de la Premier League, el técnico español prefirió mantener la discreción. Goal.com informa de ello.

Tras la derrota por 3-2 ante el Real Betis, la rueda de prensa acaparó la atención de los medios británicos. Cuando le preguntaron por el posible fichaje del brasileño y por su supuesto viaje para pasar el reconocimiento médico, Arteta afirmó rotundamente que no hablaría de jugadores pertenecientes a otros clubes.

Un refuerzo clave para el centro del campo

Mikel Arteta explicó que dará una respuesta directa cuando ocurra algo concreto y sea posible anunciarlo. El fichaje de Bruno Guimarães se considera un paso estratégico importante para el Arsenal, que busca ampliar la profundidad de su plantilla y añadir un jugador de primer nivel junto a Declan Rice, Martin Ødegaard y Mikel Merino.

El brasileño, de 28 años, llegó del Lyon al Newcastle United en enero de 2022 y rápidamente se convirtió en un pilar fundamental del equipo. Sus cualidades de liderazgo desempeñaron un papel importante en la clasificación del Newcastle para la Liga de Campeones y en su victoria en la Copa de la Liga de 2025. Su contrato actual se extiende hasta 2028, lo que demuestra la elevada valoración de su posible traspaso.

Kristian Nørgaard se marcha al Everton

En medio de las noticias sobre Bruno Guimarães, el Arsenal también está realizando cambios en su plantilla. En concreto, Kristian Nørgaard ha sido traspasado al Everton. El danés se había convertido en una figura importante del vestuario londinense durante la última temporada liguera del club.

Mikel Arteta elogió la contribución del danés al club y destacó su papel en la unión del grupo. Arteta deseó a Kristian Nørgaard mucho éxito en su nuevo equipo y le agradeció su trabajo.