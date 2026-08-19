Arsenal confirma la firma de un nuevo contrato con Mikel Arteta

El director general del Arsenal, club londinense, Richard Garlick, confirmó que la firma de un nuevo contrato de larga duración con el entrenador Mikel Arteta se resolverá pronto de forma positiva. Según BBC Sport, aunque el contrato actual del técnico español ha entrado en sus últimos 12 meses, la directiva del club está completamente tranquila y considera que el acuerdo es solo cuestión de tiempo. Sobre este asunto, Goal.com informa .

En los últimos años, Mikel Arteta ha logrado resultados sin precedentes en el norte de Londres, transformando radicalmente el estilo de juego y la cultura interna del equipo. La temporada pasada, llevó al Arsenal a conquistar su primer título de la Premier League inglesa desde la legendaria etapa de 2004, poniendo fin al dominio del Manchester City y convirtiendo al equipo en una de las principales fuerzas del país.

Además, bajo las órdenes del técnico español, el club londinense alcanzó la final de la UEFA Champions League y se incorporó a la élite del fútbol europeo. No cabe duda de que estos enormes éxitos han aumentado aún más el interés de los aficionados por el futuro del entrenador.

Existe un entendimiento total entre la directiva y el entrenador

Richard Garlick afirmó que no existe ninguna tensión entre las partes y que ambas mantienen firme su deseo de continuar la colaboración. El director general del club señaló que actualmente toda la atención está centrada en el trabajo del mercado de fichajes, aunque la formalización de los documentos oficiales está llegando a su fase final.

«Mikel quiere quedarse en el Arsenal y nosotros también queremos que siga en nuestro club. Sellarlo con un nuevo contrato es solo cuestión de tiempo. Todos estamos tranquilos y confiamos plenamente en nosotros mismos. De momento, estamos haciendo balance del mercado de fichajes y estoy convencido de que el contrato de Mikel se resolverá pronto», declaró Garlick, según recoge BBC Sport.

El propio Arteta también ha subrayado en varias ocasiones que está enormemente satisfecho de trabajar en el club y agradecido por la cultura construida dentro del equipo. Encaja plenamente en los planes de futuro del club y pretende mantener la trayectoria de crecimiento del conjunto.

Nuevos retos y altos estándares por delante

Antes de la nueva temporada, los objetivos del Arsenal son aún más exigentes y complejos. El equipo deberá estar preparado física y mentalmente para competir al mismo tiempo en la Champions League y en las competiciones nacionales. En sus entrevistas, Arteta insiste repetidamente en la importancia de ampliar aún más las capacidades de los futbolistas y mantener los altos estándares establecidos.

La continuidad de Mikel Arteta en el Arsenal es decisiva no solo para los aficionados, sino también para el desarrollo estratégico del club en los próximos años. La firme postura de la directiva al respecto refuerza la confianza en la estabilidad a largo plazo del equipo y en su capacidad para continuar por el camino de la victoria.