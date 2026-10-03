Precios actuales del iPhone 18 en el mercado Malika
Al 3 de octubre, se dieron a conocer los precios de los smartphones iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max en el mercado Malika de Taskent. Los dispositivos se venden en versiones eSIM+eSIM y SIM+eSIM, con precios variables según la capacidad de almacenamiento y los colores.
Versiones eSIM+eSIM:
iPhone 18 Pro 256 GB:
• Silver — 1 589 dólares
• Glacier — 1 599 dólares
• Black — 1 629 dólares
• Burgundy — 1 649 dólares
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 899 dólares
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 899 dólares
iPhone 18 Pro Max 256 GB:
• Black — 1 819 dólares
• Silver — 1 799 dólares
• Glacier — 1 819 dólares
• Burgundy — 1 899 dólares
iPhone 18 Pro Max 512 GB:
• Black — 2 099 dólares
• Silver — 2 179 dólares
• Glacier — 2 099 dólares
• Burgundy — 2 179 dólares
• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 749 dólares
Versiones SIM+eSIM:
iPhone 18 Pro 256 GB:
• Silver — 1 589 dólares
• Glacier — 1 619 dólares
• Black — 1 699 dólares
• Burgundy — 1 699 dólares
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 899 dólares
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 999 dólares
iPhone 18 Pro Max 256 GB:
• Glacier — 1 929 dólares
• Black — 1 929 dólares
• Silver — 1 899 dólares
• Burgundy — 2 069 dólares
iPhone 18 Pro Max 512 GB:
• Black — 2 179 dólares
• Silver — 2 149 dólares
• Burgundy — 2 249 dólares
• Glacier — 2 199 dólares
• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 749 dólares
Cabe señalar que los precios de los smartphones pueden cambiar diariamente.
Comentarios 0
…