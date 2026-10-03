«Incluso los leones saben cuándo termina la caza»: Ibrahimović sobre el desplante de Ronaldo

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«Incluso los leones saben cuándo termina la caza»: Ibrahimović sobre el desplante de Ronaldo

La leyenda del fútbol sueco Zlatan Ibrahimović Cristiano Ronaldoreaccionó a la polémica salida de este último de la concentración de la selección de Portugal. El exdelantero, siempre conocido por sus opiniones directas y contundentes, calificó la decisión de la estrella portuguesa como una falta de respeto.

Anteriormente, se informó que Ronaldo, de 41 años, decidió abandonar la concentración y poner fin a su carrera internacional tras no ser alineado en el partido de la Nations League contra Noruega, permaneciendo en el banquillo durante todo el encuentro.

«No arruines tu legado por ego»

Zlatan Ibrahimović enfatizó que Ronaldo debe aceptar su edad y saber cuándo retirarse a tiempo:

«No debes arruinar el legado que construiste por puro ego. ¿Irte de la concentración de la selección de Portugal sin hablar con tus compañeros? Es una falta de respeto. Debes entender que ya no eres joven.

Mira a Zlatan. Yo también fui joven. Jugué al más alto nivel y luego terminé mi carrera. Incluso los leones saben cuándo termina la caza», declaró Ibrahimović.

La controversia en torno a Ronaldo se intensifica

El futuro de Cristiano en la selección nacional y su desacuerdo con el cuerpo técnico siguen siendo objeto de intenso debate en la comunidad deportiva internacional. El próximo paso del delantero de 41 años, quien abandonó el equipo tras sus protestas en el partido contra Noruega, sigue siendo una incógnita.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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