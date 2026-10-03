Escándalo en los Juegos Asiáticos: atleta de la selección de Uzbekistán suspendido por dopaje

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Escándalo en los Juegos Asiáticos: atleta de la selección de Uzbekistán suspendido por dopaje

Un incidente desafortunado ocurrió durante los Juegos Asiáticos de 2026, que se llevan a cabo en las ciudades japonesas de Aichi y Nagoya. Umar Usmonov, miembro de la selección nacional de rugby 7 de Uzbekistán, ha sido suspendido provisionalmente de las competiciones por sospecha de violación de las normas antidopaje.

Así lo ha anunciado la prestigiosa organización que garantiza la integridad en el deporte: la Agencia Internacional de Controles (ITA) ha informado oficialmente.

¿Qué sustancia se encontró en la sangre?

Según la información, en una muestra tomada al atleta durante un control fuera de competición el 27 de septiembre en Nagoya, se detectó una sustancia prohibida: un metabolito de drostanolona fue identificado.

  • ¿Qué es la drostanolona? Esta sustancia pertenece a la categoría de los esteroides androgénicos anabólicos y, según las reglas de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), está incluida en la lista de sustancias estrictamente prohibidas, tanto dentro como fuera de la competición.

Suspensión provisional y derechos del atleta

Tras conocerse los resultados, Usmonov fue notificado oficialmente y suspendido de toda actividad deportiva hasta que se dicte una sentencia definitiva en el caso:

  • Se le prohíbe al atleta competir en los Juegos Asiáticos, entrenar con el equipo nacional y participar en cualquier evento deportivo.

  • Al mismo tiempo, de acuerdo con el reglamento, el atleta tiene derecho a solicitar el análisis de la muestra «B» y a apelar la decisión de suspensión provisional ante la división antidopaje del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Participación del equipo de rugby 7 de Uzbekistán en los Juegos Asiáticos

Umar Usmonov formaba parte de la delegación uzbeka en las competiciones de rugby 7 masculino. Sin embargo, el torneo fue infructuoso para nuestros compatriotas:

  • Partidos del grupo «A»: El equipo terminó último en el grupo tras perder contra Hong Kong (0:45), China (0:50) y Malasia (0:22).

  • Ronda de consolación: El 2 de octubre, en el partido por los puestos 9 al 12, los rugbiers uzbekos perdieron ante la selección de Kazajistán con un marcador de 7:35.

De esta manera, nuestro equipo de rugby 7 finalizó su participación en los Juegos Asiáticos tras perder los cuatro encuentros disputados en el torneo.

Umar UsmonovAgencia Internacional de Controles (ITA)Juegos Asiáticos 2026DrostanolonaRugby
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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