El Real Madrid se enfrenta a un problema inesperado. Debido a la grave lesión del defensa central Raúl Asensio, que estará de baja durante un largo periodo, el club blanco busca urgentemente reforzar su línea defensiva.

Según Fichajes el medio español informa que la dirección deportiva madridista ha elaborado una lista corta de tres defensores destacados para cubrir el centro de la zaga.

Los 3 candidatos en la lista del Real: ¿quiénes son?

Los jugadores en el punto de mira del gigante madrileño:

Jacobo Ramón (« Como ») — la opción principal y prioritaria; Nico Schlotterbeck (« Borussia Dortmund »); Alessandro Bastoni (« Inter »).

Actualmente, la directiva del Real se centra en su canterano Jacobo Ramón como la opción más idónea y accesible.

Cláusula de recompra de 9 millones de euros y el principal obstáculo

El Real podría completar el traspaso de Ramón en condiciones muy favorables:

El club madrileño vendió al defensa de 20 años al equipo italiano « Como » en el verano de 2025 por 2,5 millones de euros. Según el acuerdo, el Real conservó el 50 % de los derechos del jugador e incluyó varias cláusulas de recompra. El próximo verano, los madridistas tienen la opción de recuperarlo por

9 millones de euros. 9 millones de euros a cambio.

Sin embargo, el principal obstáculo para el traspaso no es el dinero, sino la voluntad del jugador. Actualmente, Jacobo Ramón es titular indiscutible en el « Como ». Al no querer perder su continuidad, se dice que no está muy dispuesto a regresar a Madrid para ser suplente.

Como dato, tras siete jornadas de La Liga, el Real ocupa la 4ª posición de la tabla con 15 puntos.