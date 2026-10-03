La FIDE anuncia el duelo por el título mundial entre Javokhir Sindarov y Gukesh Dommaradju

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La FIDE anuncia el duelo por el título mundial entre Javokhir Sindarov y Gukesh Dommaradju

La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) ha recordado los detalles del evento más esperado de 2026: la lucha por la corona mundial. En Ginebra, Suiza, el gran maestro uzbeko Javokhir Sindarov se enfrentará al actual campeón mundial, el indio Gukesh Dommaradju, por el trono del ajedrez.

La FIDE publicó un mensaje especial en su cuenta oficial de Instagram sobre el próximo duelo, destacando que este enfrentamiento pasará a la historia:

« ¡La tensión ya se sentía en el aire!

En Samarcanda, durante la 46ª Olimpiada de Ajedrez,hasta el match por el título mundial de 2026 en Ginebra, la historia continúa. Gukesh D y Javokhir Sindarov se vuelven a encontrar, esta vez por el título de campeón mundial.

Match por el título mundial de la FIDE 2026. Ginebra, Suiza. Fechas: 24 de noviembre — 12 de diciembre », señala el comunicado de la organización.

El camino hacia la corona: ¿Cómo obtuvo Sindarov este derecho?

Javokhir Sindarov aseguró su oportunidad de luchar por el trono mundial la pasada primavera al ganar el prestigioso Torneo de Candidatos de la FIDE celebrado en Chipre. Esta victoria marcó un nuevo capítulo histórico para el ajedrez uzbeko.

En Samarcanda, ¿Qué resultados obtuvieron en la Olimpiada?

Ambos grandes maestros demostraron recientemente un nivel excepcional en la 46ª Olimpiada de Ajedrez celebrada en Samarcanda:

  • Javokhir Sindarov: ganó una medalla de oro histórica por equipos con Uzbekistán, además de obtener una medalla de bronce individual en el segundo tablero.

  • Gukesh Dommaradju: ganó la medalla de plata por equipos con la India, además de otra medalla de plata individual en el cuarto tablero.

El duelo de ajedrez que tendrá lugar en Ginebra del 24 de noviembre al 12 de diciembre será el centro de atención de millones de aficionados.

FIDEJavokhir SindarovGukesh DommaradjuGinebra 2026Campeonato Mundial de Ajedrez
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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