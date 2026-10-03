Rumor: Erling Haaland solo quiere jugar en un club en el futuro

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Rumor: Erling Haaland solo quiere jugar en un club en el futuro

La máquina de goles del Manchester City, Erling Haaland, podría continuar su carrera en La Liga española. Según información impactante difundida por el periodista Juan Jezus, los representantes del goleador noruego han dado el primer paso oficial hacia el gigante catalán.

Según la fuente, tras recibir confirmación de varias vías, el entorno de Haaland ha comunicado a la directiva del FC Barcelona las condiciones preliminares sobre el posible coste del traspaso y las pretensiones salariales de la estrella.

Un plan a largo plazo, no una compra inmediata

Este contacto no significa que Haaland vaya a dejar Manchester en los próximos meses. La situación actual es la siguiente:

  • Erling se siente extremadamente cómodo y feliz enManchester City.

  • El delantero ha extendido su contrato con el club inglés a largo plazo, hasta 2034 .

Sin embargo, el periodista destaca que si el delantero noruego decide buscar un nuevo desafío y cambiar de club, su única y principal opción sigue siendo el FC Barcelona . El interés de Haaland en el proyecto del gigante catalán es muy alto.

Erling HaalandManchester CityFC BarcelonaGigante CatalánFichajes
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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