¡6 goles en 6 partidos! Nuri Şahin revela el secreto de la eficacia de Eldor Shomurodov

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¡6 goles en 6 partidos! Nuri Şahin revela el secreto de la eficacia de Eldor Shomurodov

El capitán de la selección nacional de Uzbekistán Eldor Shomurodov ha comenzado la nueva temporada de forma fantástica. El entrenador del İstanbul Başakşehir, Nuri Şahin, expresó su admiración por el delantero de 31 años, quien ya suma 6 goles en las primeras 6 jornadas del campeonato turco.

El técnico turco destacó la impresionante regularidad del experimentado delantero, a pesar de que apenas tuvo vacaciones tras la Copa del Mundo disputada este verano en Estados Unidos, Canadá y México.

«Eldor es un jugador único»: las confesiones de Nuri Şahin

El entrenador del İstanbul Başakşehir elogió especialmente el profesionalismo del delantero uzbeko:

«A veces debemos ser cautelosos con nuestras declaraciones. Shomurodov tuvo unas vacaciones muy cortas después de la Copa del Mundo. No quiero ser injusto con mis jugadores. No es fácil, física y psicológicamente, rendir al máximo inmediatamente después de un Mundial; algunos de nuestros jugadores todavía están lidiando con eso.

Pero Eldor es un jugador único. Siempre está progresando. Por mucho que intentemos darle descanso, siempre ha sido igual de dedicado en el campo y siempre ha tenido éxito. Por eso le damos total libertad de movimiento. Eldor es un profesional extremadamente importante para nuestro equipo, tanto dentro como fuera del campo», declaró Nuri Şahin.

El error de la Roma, la suerte del Başakşehir

El traspaso de Shomurodov a Turquía ha sido uno de los pasos más exitosos de su carrera. El club turco lo obtuvo primero cedido por la Roma por 3 millones de euros durante un año antes de comprar sus derechos federativos este verano.

Ya en su temporada de debut, Eldor marcó 22 goles, máximo goleador del campeonato turco y fue el principal artífice de que su equipo terminara entre los cinco mejores.

Estadísticas de Shomurodov en el İstanbul Başakşehir:

  • Número de partidos: 52

  • Goles: 29

  • Asistencias: 6

Resultados globales en clubes y selección

Tras haber defendido los colores de Mash'al, Bunyodkor, Rostov, Genoa, Spezia, Cagliari y Roma a lo largo de su carrera, Eldor Shomurodov ha disputado un total de 396 partidos a nivel de clubes, registrando 93 goles y 44 asistencias. Ha registrado estas cifras.

Como máximo goleador histórico de la selección nacional de Uzbekistán, sus números también son asombrosos:

  • 96 partidos

  • 47 goles

  • 14 asistencias

El capitán sigue demostrando que está en el mejor momento de su forma en esta nueva temporada.

Eldor Shomurodovİstanbul BaşakşehirSüper LigSelección de UzbekistánFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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