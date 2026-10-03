Zinedine Zidane explica su decepción tras el empate contra Italia

En uno de los duelos destacados de la UEFA Nations League, las selecciones de Francia e Italia empataron 1-1. Tras el encuentro, el seleccionador francés Zinedine Zidane compartió sus impresiones, sin ocultar su profunda decepción por el resultado a pesar de estar satisfecho con el juego.

El técnico francés destacó que sus jugadores dominaron el campo, pero que los pequeños detalles del fútbol impidieron llevarse la victoria.

«Estoy orgulloso de mis jugadores»

En una entrevista para TF1, Zinedine Zidane habló abiertamente sobre su análisis del partido y sus sentimientos:

«Estoy muy decepcionado porque merecíamos más. Pero así es el fútbol. Debimos cerrar el partido con una victoria. A pesar de ello, estoy orgulloso de mis jugadores. Dieron todo en el campo, no hay duda de ello», declaró el entrenador.

El técnico también se refirió a los ajustes tácticos realizados entre la primera y la segunda parte:

«En la primera parte controlamos el balón, pero no dio resultados. En el descanso intentamos corregir ese aspecto. Había que aprovechar los espacios para hacer daño al rival. Logramos mostrar el juego que planeamos, mientras que Italia se mantuvo fiel a su estilo defensivo. Casi no hubo peligro serio ante nuestra portería».

«Un pequeño detalle puede cambiarlo todo»

Al responder a las preguntas de los periodistas sobre Lucas da Cunha, Zidane expresó su total confianza en cada miembro del equipo: