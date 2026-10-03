¿Es Portugal más fuerte sin Ronaldo? La firmeza de Jesus y el doloroso desplante de la leyenda

Cristiano Ronaldoy su salida de la concentración de la selección de Portugal se han convertido en el debate más intenso del fútbol mundial. Pero dejando de lado las emociones y el ruido mediático, al analizar los hechos, la situación se ve muy distinta: ¿Tenía razón Jorge Jesus tácticamente o se le faltó al respeto a un héroe nacional?

Para analizar la situación con frialdad, es necesario repasar la cronología de los hechos.

La autoridad del entrenador y la carga física de la leyenda de 41 años

En la selección, el entrenador principal decide el once inicial; es una regla incuestionable. Si jugar depende del nombre y el estatus del futbolista, el equipo entra en crisis. Por muy grande que sea, ninguna selección debe sacrificarse en torno a una sola persona.

Además, Jorge Jesus conoce bien las capacidades de Ronaldo— ambos ganaron el campeonato juntos la temporada pasada en Al-Nassr. Teniendo en cuenta el estado físico del delantero de 41 años, es muy probable que el entrenador haya planificado la carga de trabajo en 4 partidos difíciles en 11 días. Según el técnico, estaba acordado que Ronaldo no jugaría los dos partidos fuera de casa contra Noruega y Dinamarca.

30 minutos de calentamiento y el factor humano

Sin embargo, hubo un aspecto incómodo en este conflicto por parte del cuerpo técnico. En el partido contra Noruega, Jesus envió a Cristiano a calentar durante 20-30 minutos, pero aun así lo dejó en el banquillo. El propio entrenador admitió más tarde este error, diciendo que debió enviar a la leyenda a calentar más tarde.

Aquí se puede entender la queja de Ronaldo: hacer calentar al capitán de 41 años durante media hora, crear expectativas y luego no ponerlo a jugar fue un golpe duro a nivel humano.

Después de esto, antes del partido contra Dinamarca, Jesus dio una conferencia de prensa abierta para dejar claro que «el estatus no da privilegios» y mostrar con firmeza «quién es el jefe» en el equipo.

El fútbol no tuvo piedad con Ronaldo: la respuesta de Ramos

El punto decisivo fue la elección del jugador. Ronaldo pudo haber discutido con el entrenador, pedir explicaciones a la Federación o, si era necesario, entrar 10 minutos en el siguiente partido y responder con un gol. Pero eligió abandonar la concentración.

La salida de Cristiano y los eventos que ocurrieron después en el campo demostraron lo cruel que puede ser el fútbol:

Contra Noruega: Gonçalo Ramos, quien entró en lugar de Ronaldo, marcó el gol de la victoria (2-1).

Contra Dinamarca (Copenhague): Portugal, sin Ronaldo, derrotó a los daneses 4-2. Ramos volvió a ser el protagonista, anotando 1 gol y dando 1 asistencia.

En los dos partidos en los que estalló el conflicto, el delantero de 25 años que ocupó la posición de Ronaldo registró 2 goles y 1 asistencia. Como resultado, tras 3 jornadas, Portugal lidera su grupo con 9 puntos.

La verdad más dolorosa: el equipo gana incluso sin él

Es natural que uno o dos partidos no basten para concluir que Portugal es más fuerte sin Ronaldo. Sin embargo, la afirmación de que «esta selección no puede hacer nada sin Cristiano» ha quedado desmentida.

Para quien ha sido el líder absoluto y símbolo de la selección durante más de 20 años, la verdad más dolorosa es precisamente esta: ver que la selección nacional sigue su vida y cosecha victorias independientemente de él.

Cristiano ha anunciado que contará toda la verdad más adelante. Por lo tanto, no hay que apresurarse a emitir un juicio definitivo hasta que el mayor goleador de la historia presente su versión, pero los números en el campo ya han hablado.