El observatorio Vera C. Rubin descubre una nueva galaxia enana

El observatorio Vera C. Rubin ha realizado un descubrimiento excepcional incluso antes de comenzar su estudio decenal principal. Según ixbt.com, los astrónomos han logrado identificar una galaxia enana satélite extremadamente tenue de la Vía Láctea. Este objeto celeste, llamado Aquarius IV, fue detectado a partir de datos de prueba recopilados antes de la puesta en marcha completa del telescopio. Así lo informa Ixbt.com indica. informa.

El nuevo objeto fue registrado como parte de los datos de prueba Early Data Preview 2 (EDP2) recopilados entre abril de 2025 y enero de 2026. Este estudio preliminar cubre aproximadamente el 7 % de la esfera celeste, ofreciendo a los científicos oportunidades cruciales para futuras investigaciones a gran escala.

Métodos de búsqueda especiales e isócronas

Aquarius IV es invisible en imágenes convencionales, ya que las galaxias enanas ultra tenues no tienen el aspecto de las galaxias habituales. Por ello, los investigadores utilizaron un método de búsqueda específico. El objeto apareció como un conjunto de unas pocas decenas de estrellas débiles entre las estrellas de primer plano y de fondo.

Los científicos buscaron grupos que coincidieran con una isócrona única, que muestra la relación entre el color y el brillo de las estrellas formadas simultáneamente a partir de la misma nube de gas. Se probó un modelo de población estelar antigua y pobre en metales a diferentes distancias. Como resultado, se determinó que la región de Aquarius IV contiene un número de estrellas coincidentes significativamente mayor que los indicadores de fondo aleatorios.

Importancia para el estudio de la materia oscura

Se descubrió que el tamaño de la galaxia enana identificada es mayor que el de casi todos los cúmulos globulares de la Vía Láctea. Este aspecto es crucial, ya que mientras los cúmulos globulares son sistemas densos de estrellas antiguas, las galaxias enanas poseen sus propios halos de materia oscura

Las características obtenidas indican que Aquarius IV es precisamente una galaxia enana ultra tenue. Estos objetos despiertan gran interés para el estudio de la materia oscura, ya que contienen muy poca materia ordinaria y sus propiedades están determinadas principalmente por halos oscuros.

Actualmente, se conocen unas 40 galaxias de esta naturaleza alrededor de la Vía Láctea. Los expertos creen que el futuro estudio LSST permitirá duplicar esta cifra. Cabe recordar que los trabajos científicos decenales principales del observatorio Vera C. Rubin comenzaron en junio de 2026 y observarán sistemáticamente todo el cielo austral.