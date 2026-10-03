De 200 dólares al mes a 5,2 millones de libras al año: datos curiosos sobre Abdukodir Khusanov
El camino recorrido por el defensa de 22 años Abdukodir Khusanov, hoy en el punto de mira del fútbol mundial, está lleno de eventos sorprendentes. Desde un talento infravalorado en el « Bunyodkor » hasta grandes logros con un gigante de la Premier League, aquí se presentan los capítulos clave de la carrera de Khusanov.
Del « Bunyodkor » a Europa: la decisión que cambió su destino
Primeros pasos: Abdukodir se formó en la academia del « Bunyodkor » en Tashkent de 2011 a 2021. Fue entrenado por Sergey Chigodaev, Akmal Risqullaev, Alisher Ibrohimov y su propio padre.
Talento infravalorado: Lamentablemente, su potencial no fue valorado adecuadamente en el « Bunyodkor ». Como resultado, el joven defensa decidió comenzar su carrera en el extranjero.
El trampolín bielorruso: A principios de 2022, se unió al « Energetik-BGU » (actual « SKA-1938 »). El club ganó la medalla de plata del campeonato, y Khusanov, incluido en el equipo ideal de la temporada, llamó la atención de los ojeadores europeos.
Francia y la Champions League: En el verano de 2023, el club francés « RC Lens » lo fichó por solo 100 000 euros . En otoño, Khusanov brilló en la Champions League, demostrando que estaba listo para el fútbol de máximo nivel.
Un traspaso de 50 millones de euros y el éxito en el « City »
En enero de 2025, el superclub inglés « Manchester City» pagó al « RC Lens » 40 millones de euros (50 millones con bonos) por el defensa uzbeko.
Hasta la fecha, Khusanov ha disputado 53 partidos con los « Citizens », anotó 1 gol y se convirtió en ganador de la FA Cup (2026) y la League Cup (2026) .
Estadísticas generales a nivel de clubes (Transfermarkt):
« Energetik-BGU » (2022–2023): 37 partidos, 4 goles
« RC Lens » (2023–2025): 31 partidos, 0 goles
«Manchester City» (desde 2025): 53 partidos, 1 gol
Diferencia salarial: ¡de 200 $ al mes a 5,2 millones de £ al año!
Tras una exitosa participación en la Copa del Mundo, «Manchester City» extendió el contrato del jugador hasta 2031 . Esto aumentó drásticamente los ingresos de Khusanov:
Bielorrusia: Salario oficial sin superar los 200 dólares al mes;
« RC Lens » (Francia): 140 000 euros brutos al año;;
« Manchester City » (primer contrato): 2,6–3 millones de libras esterlinas al año;
Nuevo contrato (actual): 5,2 millones de libras esterlinas al año sin bonos (su salario casi se duplicó).
Récord de velocidad y éxitos con la selección nacional
Khusanov ha disputado 26 partidos en todas las categorías inferiores (desde la Sub-17 hasta la Sub-23 y los JJ. OO. de París). Con la selección absoluta, ya suma 32 encuentros.
En la histórica Copa del Mundo de 2026, representó a nuestro país y registró una de las velocidades más altas del torneo: 36,5 km/h. La clasificación al Mundial le valió la más alta distinción del Estado: « Orgullo de Uzbekistán » .
Principales logros:
2023 — Campeón de Asia (Uzbekistán Sub-20)
2024 — Finalista de la Copa Asiática Sub-23
2024 — Jugador del año en el « RC Lens » (según los aficionados)
2026 — Ganador de la FA Cup y la League Cup (« Manchester City »)
Título honorífico « Orgullo de Uzbekistán »
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