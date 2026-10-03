El camino recorrido por el defensa de 22 años Abdukodir Khusanov, hoy en el punto de mira del fútbol mundial, está lleno de eventos sorprendentes. Desde un talento infravalorado en el « Bunyodkor » hasta grandes logros con un gigante de la Premier League, aquí se presentan los capítulos clave de la carrera de Khusanov.

Del « Bunyodkor » a Europa: la decisión que cambió su destino

Primeros pasos: Abdukodir se formó en la academia del « Bunyodkor » en Tashkent de 2011 a 2021. Fue entrenado por Sergey Chigodaev, Akmal Risqullaev, Alisher Ibrohimov y su propio padre.

Talento infravalorado: Lamentablemente, su potencial no fue valorado adecuadamente en el « Bunyodkor ». Como resultado, el joven defensa decidió comenzar su carrera en el extranjero.

El trampolín bielorruso: A principios de 2022, se unió al « Energetik-BGU » (actual « SKA-1938 »). El club ganó la medalla de plata del campeonato, y Khusanov, incluido en el equipo ideal de la temporada, llamó la atención de los ojeadores europeos.

Francia y la Champions League: En el verano de 2023, el club francés « RC Lens » lo fichó por solo 100 000 euros . En otoño, Khusanov brilló en la Champions League, demostrando que estaba listo para el fútbol de máximo nivel.

Un traspaso de 50 millones de euros y el éxito en el « City »

En enero de 2025, el superclub inglés « Manchester City» pagó al « RC Lens » 40 millones de euros (50 millones con bonos) por el defensa uzbeko.

Hasta la fecha, Khusanov ha disputado 53 partidos con los « Citizens », anotó 1 gol y se convirtió en ganador de la FA Cup (2026) y la League Cup (2026) .

Estadísticas generales a nivel de clubes (Transfermarkt):

« Energetik-BGU » (2022–2023): 37 partidos, 4 goles

« RC Lens » (2023–2025): 31 partidos, 0 goles

«Manchester City» (desde 2025): 53 partidos, 1 gol

Diferencia salarial: ¡de 200 $ al mes a 5,2 millones de £ al año!

Tras una exitosa participación en la Copa del Mundo, «Manchester City» extendió el contrato del jugador hasta 2031 . Esto aumentó drásticamente los ingresos de Khusanov:

Bielorrusia: Salario oficial sin superar los 200 dólares al mes;

« RC Lens » (Francia): 140 000 euros brutos al año; ;

« Manchester City » (primer contrato): 2,6–3 millones de libras esterlinas al año;

Nuevo contrato (actual): 5,2 millones de libras esterlinas al año sin bonos (su salario casi se duplicó).

Récord de velocidad y éxitos con la selección nacional

Khusanov ha disputado 26 partidos en todas las categorías inferiores (desde la Sub-17 hasta la Sub-23 y los JJ. OO. de París). Con la selección absoluta, ya suma 32 encuentros.

En la histórica Copa del Mundo de 2026, representó a nuestro país y registró una de las velocidades más altas del torneo: 36,5 km/h. La clasificación al Mundial le valió la más alta distinción del Estado: « Orgullo de Uzbekistán » .

Principales logros: