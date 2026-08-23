La segunda jornada de la Süper Lig turca presenta uno de los duelos más esperados por los aficionados al fútbol uzbeko. El gran club del país, Trabzonspor recibe al ambicioso equipo de Estambul, el Istanbul Başakşehir.

La alineación publicada antes del encuentro confirma que los líderes de la selección nacional de Uzbekistán, el goleador Eldor Shomurodov y el creativo mediapunta Abbosbek Fayzullayev serán titulares desde el primer minuto. La inclusión de ambos compatriotas en el once inicial demuestra la apuesta ofensiva de los visitantes por la victoria.

La elección del Istanbul Başakşehir: ¡Dúo uzbeko en ataque!

El cuerpo técnico visitante ha elegido el siguiente once para este difícil desplazamiento a Trabzon:

Portero: Muhammed

Defensas: Omer Ali, Emin, Opoku, Operi

Centrocampistas: Kemen, Kaluzinski, Olsen, Bertuğ

Ataque y mediapunta: Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov

El once inicial del Trabzonspor

Los locales, arropados por su afición, cuentan con varios jugadores destacados:

Alineación: Onana, Savic, Chiboike, Mustafa, Cabral, Kabasakal, Malinovskyi, Ernest, Salah, Simsir, Onuachu.

Detalles del partido y hora de inicio

Competición: Süper Lig turca, jornada 2

Encuentro: Trabzonspor — Istanbul Başakşehir

Hora de inicio: Hoy, 23 de agosto, a las 21:00

El dúo formado por Eldor Shomurodov y Abbosbek Fayzullayev se dejará la piel en el campo para romper la racha sin victorias del Başakşehir en Trabzon y sumar 3 puntos.