La función Virtual Reflector llega al flagship Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung prepara una importante actualización de software para los propietarios de sus flagships del año pasado. Según Ixbt.com, el smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra recibirá una de las funciones avanzadas destinadas al modelo de nueva generación Galaxy S26 Ultra. Esto permitirá a los usuarios tomar fotos de nivel profesional sin costes adicionales. Así lo informa Ixbt.com que indica.

Esta nueva capacidad se ha detectado en la aplicación Expert RAW dentro de la interfaz One UI 9.0. La función se llama Virtual Reflector y su objetivo principal es imitar digitalmente los reflectores de luz que utilizan los fotógrafos profesionales en estudio. Como resultado, incluso los retratos sencillos adquieren una calidad artística superior.

Luz virtual y sus ventajas

Gracias a Virtual Reflector, el usuario puede modificar la dirección y la intensidad de la luz durante o después de la toma. El sistema también permite elegir el tono de la luz, por ejemplo, aplicando un efecto de rayos dorados o plateados para darle un toque único a la fotografía.

El control se realiza a través de una interfaz intuitiva en forma de círculo. Esto permite ajustar el ángulo de incidencia de la luz sobre el sujeto con gran precisión. La función facilita el equilibrio de la luz en condiciones de iluminación difíciles o desiguales, haciendo que los retratos sean mucho más expresivos.

Actualización One UI 9.0 y perspectivas futuras

Los expertos señalan que esta actualización de software se ofrecerá a los usuarios como parte de las próximas versiones de One UI 9.0. Este enfoque es parte de la estrategia de Samsung para seguir equipando sus flagships con nuevas tecnologías a largo plazo.

Aunque aún no se ha anunciado una fecha oficial de lanzamiento, su aparición en las versiones de prueba de la aplicación Expert RAW sugiere que llegará pronto. Los usuarios del Galaxy S25 Ultra pronto verán cómo se amplían las capacidades de su smartphone.