Perros sorprenden a todos en un campeonato de surf en California

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Perros sorprenden a todos en un campeonato de surf en California

El campeonato anual celebrado en las costas del norte de California, Campeonato Mundial de Surf para Perros ha vuelto a deleitar a los espectadores. Perros de diversas razas y tamaños surfearon las olas del océano Pacífico, captando la atención de cientos de visitantes.

La competición, celebrada por décima vez, tuvo lugar a unos 22 kilómetros al sur de San Francisco, en la costa del océano Pacífico . En ella participaron representantes de varias razas, desde pequeños spaniels hasta grandes labradores, demostrando sus habilidades sobre la tabla.

Los jueces evaluaron a los perros según el tiempo que lograban mantenerse sobre la tabla, el tamaño de las olas conquistadas y la confianza que mostraban durante el proceso.

Con motivo del décimo aniversario, el evento incluyó no solo emocionantes competencias, sino también una campaña de adopción de mascotas. Además, se organizaron iniciativas para recaudar fondos destinados a organizaciones locales de protección animal.

Equipados con coloridos chalecos salvavidas, los perros fueron llevados a las olas por sus dueños. Mientras se deslizaban hacia la orilla sobre sus tablas, cada actuación exitosa fue recibida con aplausos y vítores entusiastas del público.

Sofia Sedlovski, residente de Huntington Beach, compartió una curiosa historia sobre su pinscher miniatura, Rusty. Al principio, solo subió a Rusty a una tabla de surf para tomarle fotos cuando era cachorro. Sin embargo, el perro no quiso bajarse y, más tarde, logró conquistar su primera ola, sorprendiendo a todos.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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