La pareja defensiva formada durante el mercado de invierno de la temporada pasada en la Premier League se ha convertido en el pilar más fiable de la lucha por el título. Marc Guéhi, fichado del Crystal Palace, y el líder de la selección nacional de Uzbekistán Abdukodir Khusanov se complementan a la perfección y se ganan el reconocimiento de los aficionados.

Lo más sorprendente es que Manchester Cityha confiado el centro de su defensa precisamente al dúo Khusanov-Guéhi sin perder un solo partido oficial. Este tándem actúa como un auténtico «muro infranqueable» para los delanteros rivales.

Competencia en defensa: se fueron Aké y Stones, pero hay mucho donde elegir

Aunque nombres experimentados como Nathan Aké y John Stones abandonaron el club tras los cambios estivales, la competencia en la línea central de los «Citizens» se ha intensificado:

Principales aspirantes: Abdukodir Khusanov, Josko Gvardiol, Rúben Dias y Marc Guéhi luchan por un puesto en el once inicial;

Jóvenes talentos: Defensas prometedores como Juma Bah y Vitor Reis también esperan su oportunidad.

La revolución táctica de Maresca: los nuevos roles de los defensas

El nuevo entrenador del equipo, Enzo Maresca, apuesta por la polivalencia de sus jugadores. En los dos primeros partidos de la temporada, Abdukodir Khusanov ha justificado su titularidad tanto como lateral derecho como defensa central.

En la 1ª jornada contra el Bournemouth, el técnico italiano sorprendió a todos al colocar al defensa central Marc Guéhi en la posición de mediocentro defensivo (pivote) . El experimento dio resultado inmediato: Guéhi marcó el gol del empate crucial.

Tras el partido, Maresca explicó su decisión:

«En este momento, es importante encontrar las soluciones correctas en el campo y explorar diferentes opciones. Conozco a Marc desde su etapa en el Crystal Palace y siempre pensé que podría convertirse en un gran centrocampista. Hay que probar las ideas que se nos ocurren. Jugó muy bien en su nueva posición y nos dio otra opción fantástica para el futuro», dijo Maresca.

«¡Estaba sorprendido!»: Las confesiones de Guéhi sobre su nuevo rol

Héroe del encuentro, Marc Guéhi compartió sus sentimientos sobre esta inesperada decisión táctica:

Una semana de preparación: «Sinceramente, ¡estaba muy sorprendido! Fue solo una idea que se le ocurrió al entrenador y trabajamos en ese rol durante toda una semana. El técnico está probando cosas diferentes y me alegra que este plan haya funcionado hoy»;

Apoyo en el campo: «El apoyo de mis compañeros fue de gran ayuda. Tener delante y al lado a jugadores con experiencia en esa posición, que me guiaban constantemente durante el partido, hizo mi tarea mucho más fácil».

La solidez defensiva de Abdukodir Khusanov y las nuevas facetas de Guéhi Manchester Citydemuestra que se está convirtiendo en un equipo aún más peligroso y versátil bajo la dirección de su nuevo entrenador.