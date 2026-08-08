Fallece el abuelo de Husanov: dejó la concentración del Manchester City (vídeo)

El defensa de la selección de Uzbekistán y del Manchester City Abdukodir Husanov sufrió una tragedia familiar. Se informó del fallecimiento de su abuelo, Husan doda.

Por este motivo, Husanov abandonó la concentración del Manchester Cityen Corea del Sur antes de tiempo y regresó a Taskent. No jugará el amistoso de pretemporada contra el Atlético de Madrid, previsto para el 9 de agosto.

Regresó de Corea del Sur a Taskent

Según los informes, Abdukodir Husanov se enteró del fallecimiento de su abuelo durante la concentración en Corea del Sur.

Después, el futbolista abandonó la concentración del equipo y llegó a Taskent para participar en el funeral.

No está previsto que Husanov regrese a Seúl. Por ello, se perderá el último partido del Manchester City en su gira asiática.

Expresamos nuestras más sinceras condolencias a Abdukodir y a su familia en estos momentos tan difíciles.

No jugará contra el Atlético

El Manchester City disputará el 9 de agosto en Seúl un amistoso contra el Atlético de Madrid, club español.

Según la información oficial del club inglés, el partido se jugará en el Seoul World Cup Stadium y comenzará a las 12:00, hora británica. Será el tercer y último encuentro del Manchester City en su gira asiática de 2026.

El equipo se enfrentó primero al Inter en Hong Kong y después jugó contra los K League All-Stars en Corea del Sur.

Husanov estaba participando en esta gira con el Manchester City, pero se perderá el partido contra el Atlético debido a la tragedia familiar.

Próximo destino: Manchester

Según la información disponible, Abdukodir Husanov no regresará a Seúl después del funeral en Taskent.

Está previsto que el futbolista vuele directamente a Manchester a comienzos de la próxima semana y se incorpore a los entrenamientos del equipo para preparar la Supercopa de Inglaterra.

Al Manchester City todavía le espera otro partido importante antes del inicio de la temporada. El 16 de agosto, el equipo se enfrentará al Arsenal por la Supercopa de Inglaterra, la Community Shield. El partido se disputará en el Principality Stadium de Cardiff.

Así, la ausencia de Husanov contra el Atlético no cambiará radicalmente sus planes de preparación para la nueva temporada. Se espera que, tras estar con su familia, el futbolista regrese a Inglaterra y continúe entrenándose con el equipo.

También se difundió una emotiva escena con un aficionado

En las redes sociales también se difundió una emotiva escena protagonizada por Husanov después de uno de los últimos partidos en Corea del Sur.

En el vídeo se puede ver al defensa uzbeko aceptando la petición de uno de los aficionados de la grada y firmando su camiseta.

Poco después, sin embargo, llegó una noticia completamente distinta y dolorosa para el futbolista, que se vio obligado a regresar junto a su familia.

Volvemos a expresar nuestras más sinceras condolencias a Abdukodir Husanov y a sus seres queridos. Que el alma del fallecido descanse en paz.

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